Wolfsburg

Seit mehr als vier Jahren nervt die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger ein Schmierfink, der den Lack ihrer Autos verklebt. Die Polizei wird zugekleistert mit Anzeigen. Geht das so weiter, bezahlt man für Garagen bald die Preise einer Mietwohnung. Zeit also, dass der Unbekannte dingfest gemacht wird.

Bastelfans und Handwerker unter Generalverdacht

Die Leute sind schon ganz argwöhnisch. Verklebte Finger sind verdächtig. Wehe, wer sich beim Basteln die Finger mit Sekundenkleber verkittet. Oder wenn Handwerker mit einem Gebinde Tapetenkleister zur nächsten Wohnungsrenovierung unterwegs sind. „Halt, stehenbleiben! Was haben Sie da in Ihrem Eimer?“

Früher oder später wird der Täter haftbar gemacht

Hoffentlich geht der Unbekannte der Polizei bald auf den Leim. Vielleicht klebt er sich aus Versehen selbst an einem der Autos fest. In diesem Fall sollte derjenige lieber auf die Polizei hoffen. Sonst bekommt er sicherlich schnell eine geklebt. So oder so: Früher oder später wird er haftbar gemacht.

Von Christian Opel