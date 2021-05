Wolfsburg

Zu nass, zu kalt, zu windig, wenn wir eines können, dann über das Wetter zu meckern. Ist ja auch jeden Tag mal anders, unmöglich, so etwas. Wer zu voreilig den Sonnenschirm auf den Balkon stellt, findet diesen unter Umständen am nächsten Tag nicht wieder, weil er vom nächtlichen Sturm auf Nachbars Satelliten-Schüssel geweht wurde. In Anbetracht des Aprilwetters im Mai muss man schnell sein und Mut zur (Wolken-)Lücke haben, wenn man etwas Sonne abbekommen möchte. Das spart mitunter sogar das Fitnessprogramm. Bin neulich sonnigen Gemüts nach draußen und war erst 10 Minuten von zuhause weg, da zogen dunkle Wolken am Horizont auf. Zieht bestimmt vorbei, dachte ich. Ich erkannte meine Fehleinschätzung zu spät und stürmte wieder nach Hause. Schnell wie der Wind.

Von Christian Opel