Früher, also in der dunklen Vor-Netflix-Ära, habe ich nie Serien geguckt. Diese Verpflichtung, an einem gewissen Wochentag zu einem bestimmten Zeitpunkt den Fernseher einschalten zu müssen und dann noch nach jedem Cliffhanger diese einwöchige Wartezeit – das kann man ja nur als unmenschliche Tortur bezeichnen. Durch das Streaming hingegen habe ich das Format lieben gelernt. Man kann damit einfach viel tiefer in eine Geschichte eintauchen, als dies ein zweistündiger Film möglich macht. Doch ein beunruhigender Trend macht sich breit: Auch manche Streamingdienste sind mittlerweile dazu übergegangen, nur eine Folge pro Woche bereitzustellen. Ein Rückschritt in vorzivilisatorische, ja beinahe barbarische Zeiten, wenn Sie mich fragen. Da können sie auch gleich wieder in schwarz-weiß drehen.

Von Steffen Schmidt