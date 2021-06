Wolfsburg

Man könnte mich wahrscheinlich als eine Art Nomadin bezeichnen. Denn: Gefühlt bin ich in den vergangenen neun Jahren auch mindestens neun Mal umgezogen. Und das ist gar nicht mal so übertrieben. Zu meiner Verteidigung: Es gab immer einen guten Grund, die Wohnung zu wechseln.

Freiwilliges Jahr hier, Studium da, Praktikum dort. In einigen Tagen ist es mal wieder so weit. Kein Problem, sie hat ja Übung, könnte man meinen. Irrtum: Ich bin noch viel nervöser als bei den ersten Malen. Mittlerweile weiß ich nämlich, was alles schief gehen kann. Vermeintlich stabile Umzugskartons voller Geschirr reißen plötzlich auf, die halbvolle Spachtelmasse entpuppt sich als steinhart und die Waschmaschine haut auf dem Weg vom vierten Stock in den Transporter noch ein Loch in die Wand. Bei so einem Umzug gibt es eine Menge Fallstricke.

Drücken Sie mir bitte die Daumen, dass ich sie dieses Mal alle rechtzeitig erkenne.

Von Melanie Köster