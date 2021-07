Wolfsburg

Als kleiner Junge stellt man sich so einige Berufe vor, die man später gerne machen will. Journalist stand dabei bei mir tatsächlich schon relativ früh auf der Liste. Nun konnte ich unverhofft tatsächlich auch einen Haken hinter einen weiteren dieser Kindheitswünsche machen: Eismann. Und als ich am Mittwoch die Wolfsburger IG Metall auf ihrer Eistour begleitet habe, wurde die kindlichen Erwartungen tatsächlich erfüllt. Mit Eis macht man Menschen einfach eine Freude – und mit dem Naschen zwischendurch zugegebenermaßen auch sich selbst. Netter Nebeneffekt: Wenn am Samstag also tatsächlich der Weltrekord fällt, kann ich mir zufrieden auf die Schulter – oder besser den Bauch – klopfen und stolz sagen: Ich habe meinen Beitrag geleistet.

Von Steffen Schmidt