Wolfsburg

Da habe ich bei der Sonntags-Lektüre doch wieder was dazu gelernt: Beim Aufschlagen der Bild am Sonntag war ich schwer begeistert. Die weiße Seite zum abgesagten Interview mit der grünen Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock halte ich persönlich für einen Geniestreich – extrem praktisch bei Anflug akuter Ideenlosigkeit oder Schreibblockade. Ich habe mir fest vorgenommen, dieses journalistische Stilelement künftig auch in meine Arbeit einfließen zu lassen. Und ich fange damit heute auch gleich an. Wenn Sie also erwarten, an dieser Stelle eine Glosse zu lesen, muss ich Sie enttäuschen. Weil es mir leider nicht möglich war, mit mir selbst ein Termin auszumachen und weil mir auch sonst nichts einfiel, bleibt die Glosse heute leer. Auch für künftige Beiträge übernehme ich keine Garantie.

Von Steffen Schmidt