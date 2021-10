Wolfsburg

Während der Chipmangel derzeit die Produktion im Wolfsburger VW-Werk über Wochen lahm legt und die Mitarbeiter in die Kurzarbeit zwingt, verschaffte sozusagen ein akuter „Netzmangel“ vorgestern den Influencern eine Zwangspause. Über Stunden waren sie von ihren digitalen Arbeitsplätzen Instagram und Facebook abgeschnitten – quasi im Lockdown. Und obwohl ich die Begriffe „Beruf“ und „Arbeit“ in diesem Zusammenhang doch für etwas hochgestochen halte, stellen sich mir in dieser Situation arbeitsrechtliche Grundfragen. Wie hoch ist eigentlich der Verdienstausfall bei einem durchschnittlichen Influencer, wenn er 8 Stunden – also einen gemeinen Arbeitstag – keine Bilder von seinem Essen posten kann? Von wem wird sein Verdienst im Falle von Kurzarbeit eigentlich aufgestockt? Gibt es im Falle eines Hackerangriffs auf Instagram und Co. eigentlich auch staatliche Unterstützung wie bei Corona – immerhin ja auch eine Art „Virushilfe“? Oder auch: Müssten zwischen einer über 8 Stunden gestreckten Story mit Kosmetiktipps nicht mindestens 11 Stunden Ruhepause liegen, bevor das morgendliche Müsli-Bild auf dem Kanal erscheint? Vielleicht sollten da mal die Gewerkschaften aktiv werden. Oder aber – und das mag nun kontrovers klingen – wir behandeln das Influencen doch wieder mehr als Hobby, denn als Beruf.

Von Steffen Schmidt