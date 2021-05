Wolfsburg

Puh, jetzt habe ich den Salat. Wie die meisten WAZ-Leser wissen, bin ich BVB-Fan seit frühesten Fußballertagen. Zum Jahresende, quasi als Weihnachtsgeschenk, habe ich meinen grün-weißen Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen versprochen: In der Champions League drücke ich dem VfL die Daumen. Ehrensache.

Damals war ich felsenfest davon überzeugt, dass unsere schwarz-gelben Weitunterformspieler am Saisonende nicht mal nen Europa League-Platz erreichen und sich die Wölfe ganz locker in die Champions League beißen würden. Nun, alle Fußballfans wissen: Nicht nur der VfL, sondern auch der BVB stehen aktuell auf einem Champions League-Platz. Was, wenn beide ab Sommer in der Königsklasse kicken? Und dann im Viertel- oder Halbfinale aufeinander treffen? Versprechen muss man halten, oder?

Von Carsten Bischof