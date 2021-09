Wolfsburg

Ich hatte es befürchtet: In den vergangenen Tagen war ein holländisches Fernseh-Team in Wolfsburg und hat einen Sieben-Minuten-Beitrag über die „Auto-Stadt Wolfsburg“ und ihre Entwicklung von der Käfer-Stadt zur ID-City gedreht. Natürlich besuchten sie auch die Stiftung AutoMuseum an der Dieselstraße und waren vom wenig repräsentativen Gebäude...nun ja...überrascht. So gehe Volkswagen mit seinem automobilen Erbe um?

Das TV-Team hatte ein repräsentatives VW-Vorzeige-Museum erwartet

Das Team hatte ein Volkswagen-Vorzeige-Museum an einer Heinrich-Nordhoff-Straße oder Ferdinand-Piech-Allee erwartet. In der Nähe von City und Volkswagenwerk. Immerhin wurden die TV-Leute aus dem Nachbarland von über 20 fröhlichen Mitgliedern des Käferclubs samt ihren schönen Klassikern und der höchst engagierten AutoMuseum-Mannschaft begrüßt, die ihnen stolz einen Elektro-Golf aus dem 1970er Jahren zeigten.

Außerdem versicherten wir dem TV-Team, dass Volkswagen und Stadt nach einem neuen Standort und einem moderneren Konzept fürs VW-Museum arbeiten. Dass sie es bereits seit zig Jahren eher halbherzig tun, haben wir allerdings verschwiegen...

Von Carsten Bischof