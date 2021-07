Wolfsburg

Schwimmen, Rugby, Judo oder doch lieber Basketball? Bei den Olympischen Spielen hat man die Qual der Wahl. Meine fällt meistens zuerst aufs Reiten. Die Prüfungen schaue ich mir zum Unverständnis von Teilen meines Umfelds sogar im Nachhinein in der Mediathek an – obwohl ich längst weiß, wie es ausgeht. Aber was soll man auch machen, wenn die Wettbewerbe ständig während der Arbeitszeit laufen?

Die große Chance von Olympia ist aber, sich endlich mal wieder mit Sportarten zu beschäftigen, denen man sonst nie Beachtung schenkt. Luftpistolen- oder Tontaubenschießen haben mich in anderen Jahren beispielsweise schon durch so manch verregneten Urlaubstag gebracht. Reizvoll finde ich aber auch olympische Neulinge. In Tokio sind unter anderem Skateboarden oder Sportklettern erstmals mit dabei. Was haben Sie für Empfehlungen?

Von Melanie Köster