Wolfsburg

Ja, ich freue mich auch, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die kommende Woche hier in Wolfsburg verbringt. Und ja, ich freue mich auch, dass unsere Jungs am Donnerstag hier in der Volkswagen-Arena live gegen Liechtenstein zu bewundern sind. Und hoffentlich vor vollem Haus ein Fußballfest gegen unseren Mini-Nachbarn feiern.

Sieg gegen Liechtenstein ohne Reus und Hummels

Aber ich als jahrzehntelanger BVB-Fan hoffe inständig, in der kommenden Woche keinen einzigen Dortmunder Spieler hier in Wolfsburg zu sehen. Nicht, dass ich nach den beiden vermeidbaren Pleiten gegen Ajax Amsterdam sauer auf unsere schwarz-gelben Kicker wäre. Aber ich möchte vermeiden, dass das BVB-Lazarett noch größer wird – aktuell hat die Borussia acht verletzte Stammspieler. Geht das so weiter, muss der aktuell einzige Bayern-Jäger bald mit seiner kompletten zweiten Mannschaft antreten – die ist frisch in die dritte Liga aufgestiegen.

Und ganz ehrlich: Gegen Liechtenstein gewinnen wir auch ohne Marco Reus, Mats Hummels oder Julian Brandt, oder nicht?

Von Carsten Bischof