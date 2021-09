Wolfsburg

Die Wahl läuft. Nein, nicht die Bundestagswahl, etwas viel papatastischeres: die Abstimmung über das Jugendwort des Jahres 2021. Am 25. Oktober wird das Gewinnerwort gekürt. Letztes Jahr war es der Begriff „lost“ – das bezeichnet in etwa den Zustand, in dem viele sich befinden, wenn sie die neueste Jugendwort-Liste lesen: verloren. Seit dieser Woche steht fest, dass es diesmal die Wörter „sheesh“, „sus“ und „cringe“ ins Finale geschafft haben.

Cringe? Kenne ich!

„Cringe (krinsch)“ kenne ich, das heißt wörtlich übersetzt „zusammenzucken“ und wird verwendet, wenn eine Person etwas als extrem peinlich empfindet. Wie etwa wenn Menschen über 50 „Sheesh!“ (oder, ohne Nuscheln, „Jesus!“ in englischer Aussprache) rufen statt „Ach du grüne Neune!“. Wobei: „Ach du grüne Neune“ ist den meisten Jugendlichen wahrscheinlich sus (sprich: „sass“; Bedeutung: suspekt). Ich selbst hätte übrigens für „same“ gestimmt, die angelsächsische Version des lateinischen „dito“. Das benutze ich beides selbst relativ oft. Und damit ist auch klar, warum ich durch junge Menschen schon ganz persönlich erfahren habe, was „cringe“ bedeutet.

Von Andrea Müller-Kudelka