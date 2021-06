Wolfsburg

Wochenlang hatte ich mich schon nicht mehr auf der Streaming-Plattform mit dem roten N angemeldet – bis ich am Sonntag „Sweet Tooth“ entdeckte. Naschkatze heißt das übersetzt. Und das passt auf ganz vielen Ebenen, obwohl die menschliche Hauptfigur ein Hirschgeweih trägt. Ich weiß genau, warum diese reale Comic-Verfilmung mich gepackt hat: Sie kombiniert Kinder und Tiere mit meiner Vorliebe für düstere Krimis. Und das Ganze dann auch noch gepaart mit einer Fantasy-Rahmenhandlung, die die aktuelle Pandemie thematisiert.

Snapchat im Kino-Format

Manchmal ist das so dermaßen süß, dass man beim Zuschauen fast Zahnschmerzen bekommt. Snapchat im Kino-Format – was für ein genialer Gegenwarts-Kunst-Kitsch! Heute Morgen ertappte ich mich beim Blick in den Spiegel bei dem Gedanken, ob mir selbst ein paar Schlappohren oder Schnurrbart-Haare nicht vielleicht gut stehen würden.

Ich könnte ja ganz klein anfangen und einfach meinen Damenbart nicht mehr zupfen, bevor ich mich erkundige, wie sich wohl die Preise in der kosmetischen Chirurgie gerade entwickeln.

Von Andrea Müller-Kudelka