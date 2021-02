Wolfsburg

Ich esse meine Dönertasche schon seit längerer Zeit nicht mehr mit Fleisch, sondern mit Falafel. Also ohne Schaf, aber ruhig mit ein bisschen scharf in Form von lecker-würziger Soße. Eigentlich.

Neuerdings kaufe ich sie mir allerdings immer ohne scharf. Und den Spritzkuchen vom Bäcker danach auch. Beides sehe ich nämlich total unscharf, und zwar egal ob mit oder ohne Brille. Ohne die geschliffenen Gläser auf der Nase fehlt meinen Augen wegen Knick in der Pupille und Kurzsichtigkeit die nötige Sehkraft. Und mit Brille verschwimmen die Konturen von Kuchen oder Fladenbrot wegen eines undurchsichtigen Nebels.

„Ich übersehe niemanden absichtlich – ich sehe einfach nix“

Ja, es liegt an der Maske. Da kann ich noch so sehr am Drahtbügel über der Nase herumdrücken, die Brille beschlägt trotzdem. Und seit ich sie nicht nur im, sondern auch auf dem Weg zum Laden trage, geht es mir mit Menschen ebenso. Falls mich also Bekannte treffen und trotz Mund-Nasen-Schutz erkennen sollten: Ich übersehe niemanden absichtlich. Ich seh’ einfach nix.

Von Andrea Müller-Kudelka