Wolfsburg

Die Eiersuche an Ostern gehört zu meinen liebsten Kindheitserinnerungen. Besonders bei gutem Wetter habe ich es geliebt, in unserem Garten umherzurennen und jeden Winkel emsig nach den Osternestern abzusuchen. Weil das für einen erwachsenen Mann dann doch etwas albern ist, habe ich mir eine Alternative überlegt, um nicht ganz auf diesen Spaß verzichten zu müssen. Bei der Kartoffelernte, die in meinem kleinen Stück Garten jetzt wieder anstand, lasse ich es einfach etwas schleifen. So stoße ich dann Frühjahr beim Vorbreiten für die nächste Aussaat auf ein paar Nachzügler – fast als hätte der Osterhase mir einen Besuch abgestattet. Und statt mich mit Schokolade vollzustopfen, gibt es gesundes Kartoffelstampf – da tut man glatt noch was für seine Gesundheit.

Von Steffen Schmidt