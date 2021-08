Wolfsburg

Volkswagen verabschiedet sich vom Schaltgetriebe und steigt in den kommenden Jahren komplett auf automatisierte Getriebe um. Und Audi stellt den autonom fahrenden „skysphere“ vor: Diese WAZ-Artikel haben viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis am Wochenende aufgeschreckt. Gottseidank hatte ich Wochenenddienst und habe ihre zornesgeröteten Gesichter nicht sehen müssen. Ich weiß genau, was sie jetzt denken: Erst wollen sie uns unsere Superbenzinmotoren wegnehmen, dann stehlen sie uns Kupplung und Schalthebel und zum Schluss sollen wir uns auch noch vom Robo-Audi durch die Gegend kutschieren lassen – wo bleibt denn da der Spaß am Fahren? Dann können wir ja gleich Bus oder Taxi nehmen...

Noch kann ich meine Jungs: Weil es sooooo viele Autos mit Verbrennungsmotor gibt, wird es sicherlich früher oder später synthetische Kraftstoffe zu erschwinglichen Preisen geben. Moderne automatisierte Doppelkupplungsgetriebe kann man auch per Hand schalten – wenn man will. Und den Audi skysphere könnte man auch selbst fahren – aber er ist ja nur ein Konzeptfahrzeug. Aber noch mehr solcher Nachrichten, und mir gehen echt die Gegenargumente aus...

Von Carsten Bischof