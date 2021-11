Wolfsburg

Erinnern Sie sich noch an den Hype um die Formel 1, als Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Nico Rosberg die Weltmeistertitel nach Deutschland holten? An Renn-Sonntagen hing gefühlt ganz Deutschland vor dem Fernseher, um die WM-Läufe in aller Welt live zu verfolgen. Rennen wurden Übersee nachts übertragen – nicht wenige Deutsche, die montags todmüde, aber siegesglücklich zur Arbeit kamen.

Formel 1 emissionsfrei? Volkswagen wäre dabei

Alles lange her. Aus und vorbei? Vielleicht nicht: Der Volkswagen-Konzern überlegt, mit seinen Töchtern Audi und Porsche wieder in den Formel 1-Zirkus einzusteigen. Natürlich nur, wenn der Rennsport zum grünen „Way to Zero“-Ziel des Konzerns passt – das tut er ab 2026 mit sauberen und günstigeren Motoren.

Und ganz ehrlich: Wer, wenn nicht Porsche und Audi, kann in Deutschland wettbewerbsfähige und saubere Motoren bauen? Na also! Bleibt nur noch die Frage: Wer soll die Rennwagen von Audi und Porsche fahren? Für mich keine Frage: Sebastian Vettel und Mick Schumacher. Oh Mann, ich freue mich jetzt schon auf die Nächte vor dem Fernseher – mit den Jubelschreien werden die Nachbarn leben lernen.

Nach nächtlichen Rennen mache ich gerne tagsüber Spätdienst

Und vielleicht lässt sich mein Chef ja auf einen Deal ein: Nach Übersee-Rennen mache ich montags grundsätzlich Spätdienst...

Von Carsten Bischof