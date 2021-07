Gut das es mittlerweile Drohnen gibt. Denn schöne Aussichtsbilder aus imposanter Höhe wären wohl sonst kaum zu machen – jedenfalls nicht in Wolfsburg. Diesen Eindruck habe ich jedenfalls am Samstag beim IG Metall-Geburtstagsfest gewonnen. Da stand nun ein 38 Meter hohes Riesenrad mitten in der Stadt und ermöglichte einen spektakulären Blick über die Dächer der Stadt und keiner der drei anwesenden Profi-Fotografen wollte einen Fuß hinein setzen. Man könnte fast meinen, Höhenangst sei eine Muss-Qualifikation für diesen Beruf. Letztlich gelang es mir, unsere WAZ-Fotografin doch zu einer Fahrt zu überreden. Und zu meiner Schande muss auch ich gestehen: Etwas mulmig war dir dann auch zumute. Ich schiebe das mal auf die Tatsache, dass auch ich Fotos mit dem Smartphone schoss.

Von Steffen Schmidt