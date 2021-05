Wolfsburg

Manchmal bin ich froh, dass ich keine Zeitmaschine habe. Wie sollte man denn bloß entscheiden, was man damit machte? Man könnte Jane Austen bei der Arbeit besuchen oder den depressiven Van Gogh damit trösten, dass seine Werke auch über 100 Jahre nach seinem Tod viele Menschen weltweit glücklich machen. Oder man könnte die Passagiere der Titanic warnen, bloß nicht an Bord zu gehen! Oder die Wiener Kunstakademie überreden, einen gewissen nur mäßig begabten und zu Kitsch neigenden Bewerber doch noch aufzunehmen ... Oder aber: Man könnte morgens einfach acht Stunden in der Zeit zurückreisen und die Nacht quasi doppelt schlafen! Vielleicht ist es ganz gut, dass ich manche Dinge nicht entscheiden muss.

Von Frederike Müller