Wolfsburg

Der Herbst ist keine einfache Jahreszeit. Sieben Grad am Morgen, 17 am Nachmittag. Während für einige weiterhin T-Shirt-Wetter ist, packen andere schon die dicke Jacke aus. Ich selbst bevorzuge den Zwiebellook: Ein ärmelloses Top, darüber ein T-Shirt, eine Strickjacke und eine dünne Übergangsjacke. So ausstaffiert kann den Tag über eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Außer, dass man die vielen Klamotten irgendwo vergisst. Die Übergangsjacke im Auto, die Strickjacke im Büro. Aber egal: Kurze Aufenthalte in zu dünnen Klamotten an der frischen Luft sollen ja das Immunsystem stärken. Und außerdem hat man so wenigstens überall Jacken für den Notfall gebunkert.

Von Melanie Köster