Ich möchte hier einmal eine Lanze für den Helden des Wochenendes brechen: den Osterhasen. Dass sich auch in diesem Jahr wieder überall Kinder und Junggebliebene über geschickt versteckte bunte Eier freuen durften, ist wirklich eine erstaunliche Leistung. Schließlich muss sich auch der Mümmelmann an die strengen Regeln halten. Das heißt: Unterstützung war tabu, wenn dann nur durch maximal zwei Hasen eines weiteren Haushalts. Wenn er clever ist, hat er sich als Helfer den Duracell-Hasen ausgesucht. Denn Schnelligkeit war in diesem Jahr gefragt. Schließlich musste er sich nach jeder Lieferung gründlich die Pfoten waschen. Das kostet Zeit. Gut, den Allerpark konnte er wegen des Lagerverbots in diesem Jahr auslassen – aber trotzdem. Zum Glück musste Meister Lampe sich wenigstens nicht auch noch an die Ausgangsbeschränkungen halten. Denn eindeutig geht er auch beim Eier-Verstecken nach 21 Uhr seiner beruflichen Beschäftigung nach. Das eine Jahr Urlaub hat sich Osterhasi nach diesem Kraftakt nun wirklich verdient.

Von Steffen Schmidt