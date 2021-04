Wolfsburg

Vor Ostern freute ich mich auf meinen Urlaub, weil ich wieder viele Spaziergänge bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen machen wollte – so wie letztes Jahr. Diesmal sah der Himmel dunkel aus und es regnete, schneite und hagelte an manchen Tagen häufiger. Das Geschenk vom Osterhasen kam daher zur richtigen Zeit: ein Harry Potter-Malbuch mit Motiven aus allen Filmen. Das Cover vom Buch fotografierte ich und stellte es in den Status bei Whatsapp, so konnten meine Freunde mein tolles Geschenk auch für 24 Stunden bewundern. Eine Kollegin und bekennender Harry-Potter-Fan schickte mir umgehend zwei Herzchen. Die Anteilnahme ist besonders in Pandemie-Zeiten mit wenigen Live-Kontakten herzerwärmend. Und fast noch schöner ist es, wenn man selber in einem Status-Update erwähnt wird. Während meines Urlaubs habe ich die Glosse von Carsten Bischof gelesen, in der er beschrieb, dass seine freien Tage nicht wie geplant abgelaufen sind. Zur Aufmunterung brachte ich ihm eine Chips-Tüte im Borussia Dortmund-Stil mit. Und mit einem Bild in seinem Whatsapp-Status bedankte er sich wiederum bei mir. Und statt des Smartphones benutze ich diese Zeilen: Bitte und guten Appetit!

Von Ann Kathrin Wucherpfennig