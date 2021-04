Wolfsburg

Hatten Sie „frohe“ Ostern? So wie es Ihnen viele Freunde, Bekannte und Familienmitglieder gewünscht haben? Ich leider nicht! Dabei hatte ich mich so darauf gefreut, von Karfreitag bis Ostermontag endlich mal frei zu haben und das tun zu können, worauf ich Lust habe – statt wie in den Vorjahren an den Feiertagen Dienst zu schieben. Aber irgendwie schien sich Hiob mit seinen Botschaften auf mich eingeschossen zu haben. Eigentlich hatte ich geplant, über Ostern zumindest für zwei Tage zu meiner Familie ins Münsterland zu fahren – aber mein Auto meldete sich rechtzeitig mit einem Turboladerschaden ab. „Macht nix“, dachte ich, „fahre ich halt mit dem Motorrad.“ Pustekuchen: Wasserpumpe defekt. Och nöö....dann fahre ich aus Frust eben in den Proberaum und spiele Schlagzeug. „An den Feiertagen?“, warf meine Freundin ein. „Mitten in Wolfsburg?“ Ok, dann eben auch das nicht. Gucke ich eben Fußball – ein Fehler: Dortmund verloren, Bayern gewonnen und schon wieder Meister! Ich glaube, nächstes Jahr schiebe ich lieber wieder freiwillig Osterdienst...

Von Carsten Bischof