Es ist ein Bild der Idylle: Wenn Simone Korn auf der Terrasse sitzt, kann sie ihren Schafen zugucken, die auf der Weide hinter ihrem Haus grasen und träumerisch in die Sonne blinzeln. Doch so sehr sie die Nähe der pelzigen Gefährten genießt, weiß sie doch: Schafhaltung ist nicht für jeden etwas. Und als Rasenmäher-Ersatz eignet sich so eine Herde auch nur bedingt.

„Schafe sind eigentlich die besten Nachbarn“, lacht Korn. „Sie meckern zwar, aber das finde ich schön!“ Der Großteil der übersichtlichen Herde gehört ihrer Freundin und Nachbarin Svenja Getz. Doch zur Hochzeit bekam auch Korn ihre ersten beiden eigenen Schafe geschenkt.

Mittendrin: Simone Korn hat zwar erst vor wenigen Jahren zwei eigene Schafe bekommen, doch in ihrer Haltung geht sie voll auf. Quelle: Boris Baschin

Alle Tiere stammen aus „Restbeständen“ anderer Halter, die ihre Herde irgendwann auflösten. In Mörse bekommen sie ihr Gnadenbrot, beziehungsweise ihr Gnadenheu – denn das weichen die beiden Frauen sogar zu Brei ein, wenn die alten Schafe ihre Zähne abgenutzt haben und sonst nichts mehr fressen können.

„Mein Opa hat Schafe gezüchtet“, erklärt Svenja Getz ihrer Faible für die Tiere. Sie selbst hat schon als Kind ihre ersten eigenen Schafe gehalten. Fast noch aus dieser Zeit stammen Fiete und Katinka: Sie hat Getz mit der Flasche aufgezogen – inzwischen sind sie mit je 14 Jahren auf dem wolligen Buckel die ältesten Tiere der Herde. Inzwischen sind die Schafe wiederum spannend für Getz’ eigene Kinder: „Meine Tochter Mira hat mit den Schafen als Stütze gehen gelernt.“

Allerdings machen die friedfertigen Wolltiere auch eine Menge Arbeit. Mindestens einmal pro Jahr müssen sie geschoren werden, zweimal jährlich steht Klauenpflege an, einmal jährlich muss der Großtierarzt mit den nötigen Impfungen anrücken. Jedes Mal müssen die Schafe eingefangen werden – und spätestens, wenn Getz und Korn mit dem Strick anrücken, kommt Leben in die Tiere. Für Passanten ist die Schafjagd in Gummistiefeln sicher ein unterhaltsames Schauspiel, die beiden Halterinnen kommen dabei aber ordentlich ins Schwitzen. Und einmal machte sich die Herde sogar auf zum Nachbargrundstück. „Da musste ich dann meine Schafe aus dem Pool pulen“, erinnert sich Getz.

„Aus dem Garten“: Die neue Serie der WAZ Noch ist es kühl draußen, aber Gärtner und Pflanzen stehen schon in den Startlöchern und freuen sich auf die neue Saison. Mit ihnen freut sich die WAZ, die sich gerade in Gärten, Gärtnereien umguckt und mit Experten spricht. In der neuen Serie „Aus dem Garten“ gibt es ab jetzt Tipps für Gartenbesitzer und Hobbygärtner. Pflanzenpflege, ein bienenfreundlicher Vorgarten oder eben Schafe vor dem Haus sind nur ein paar der kommenden Themen. Viel Spaß beim Lesen und an der frischen Luft!

Besondere Regelungen der Tierseuchenkasse

Für Schafe gelten außerdem andere Bedingungen als für Hund und Katz. Jedes Tier muss ein Schild im Ohr tragen und bei der Tierseuchenkasse gemeldet werden. Wenn ein Schaf verstirbt, kann es bei aller Liebe nicht auf dem Tierfriedhof bestattet werden, sondern wird abgeholt, zwecks „Tierkörperbeseitigung“.

Private Schafhaltung: Das ist zu beachten Wer Schafe halten will, braucht Fachkenntnis. Wer quer einsteigt, kann zum Beispiel Sachkundelehrgänge bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen belegen, rät Klaus Gerdes, Referent für Tierzucht und -haltung bei ebendieser. Hier können Interessierte auch Schur und Klauenpflege lernen und sparen damit später Geld. Schafe sind Herdentiere und dürfen nicht einzeln gehalten werden. Für eine Herde von acht bis zehn Tieren rechnet man einen Hektar Flächenbedarf, also 10 000 Quadratmeter. „Da kann man darauf dann auch noch etwas Heu machen“, weiß Gerdes. Gras allein reicht nicht: Schafe brauchen auch Stroh als Einstreu für den Stall, Lecksteine für den Salzhaushalt und mindestens im Winter Heu oder Anwelksilage und Mineralien. Außerdem muss immer sauberes Wasser zur Verfügung stehen. Der nötige Stall muss trocken und windgeschützt sein. Wer eine Schafweide mit Stall einrichten will, braucht eine Baugenehmigung. „Die Haltung von Schafen ist heute allenfalls in Dorfgebieten oder Kleinsiedlungsgebieten vorstellbar“, mahnt Stadtsprecherin Elke Wichmann. In Wohngebieten sei sie „nicht mehr üblich und somit in der Regel unzulässig“. Und selbst auf dem Dorf steht die Rücksichtnahme an erster Stelle: Nachbarn sollen nach Möglichkeit nicht durch Geruch, Schmutz oder Lärm belästigt werden. In Wolfsburg sind aktuell etwa 500 Schafe und 35 Ziegen gemeldet. Sie gelten als Nutztiere, selbst wenn sie zum Privatvergnügen gehalten werden.

Und dann ist da noch die Sache mit dem Wolf. Da in der Nähe bereits ein Wolf gesichtet – genauergesagt überfahren – wurde, wollen Getz und Korn einen Wolfszaun aufstellen lassen, der nicht übersprungen oder untergraben werden kann. Das Land Niedersachsen stellt für Wolfszäune das Material, ganz billig ist der Spaß trotzdem nicht.

Als Rasenmäher schlecht geeignet

Und auch als Rasenmäher-Ersatz im Garten eignen sich die Tiere leider nicht: „Sie würden alles andere eher anfressen, bevor sie ans Gras gehen“, lacht Getz.

Dennoch wollen die beiden Nachbarinnen ihre Tiere nicht mehr missen. Darüber herrscht Einigkeit, als sie gemeinsam auf der Weide stehen und von den Schafen umringt werden. „Ich finde es toll, zu sehen, wie gut es ihnen geht“, sagt Korn und gräbt glücklich die Finger in das dichte Fell eines ihrer Tiere. „Es ist einfach gemütlich, Schafe vorm Haus zu haben.“

Von Frederike Müller