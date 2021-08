Wolfsburg

Sommer oder Winter? Wann ist die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus größer? Das ist die heutige Corona-Frage des Tages.

Laut Robert Koch Institut (RKI) verbreiten sich viele Viren, die akute Atemwegserkrankungen verursachen, in der kälteren Jahreszeit stärker als im Sommer. Grund ist, dass die Menschen mehr Zeit mit anderen in Innenräumen verbringen, die aufgrund der niedrigeren Außentemperaturen auch häufig nicht so gründlich gelüftet werden. In Innenräumen ist die Übertragungswahrscheinlichkeit deutlich höher.

Zusätzliche Faktoren könnten die längere Überlebensdauer mancher Viren bei niedriger Temperatur sein, die geringere UV-Strahlung, die geringere Luftfeuchtigkeit oder die trockeneren und damit anfälligeren Schleimhäute der Menschen. Eine Saisonalität ist daher laut RKI bei Atemwegserregern ein bekanntes Phänomen und wurde auch schon früher bei bekannten, anderen humanen Coronaviren beobachtet, die im Allgemeinen nur leichte Atemwegserkrankungen hervorrufen.

Auch im Sommer gilt AHA+L

Vermutlich spielen laut RKI die Faktoren, die zur Saisonalität beitragen, auch bei SARS-CoV-2 eine verstärkende Rolle. Allerdings wurde eine Verbreitung von SARS-CoV-2 in fast allen Ländern der Erde unabhängig von der Jahreszeit beobachtet, weil in einer Pandemie grundsätzlich viele Menschen leicht empfänglich für eine Infektion mit dem dann neuartigen Erreger sind. Auch in Deutschland kam es im Sommer zu Übertragungen und Ausbrüchen. „Daher ist es auch in der wärmeren Jahreszeit äußerst wichtig, die AHA+L-Regeln zu beachten.“

Von der Redaktion