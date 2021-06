Wolfsburg

Der Inzidenzwert ist in Wolfsburg aktuell niedrig, entsprechende Lockerungen sind bereits in Kraft getreten. So dürfen sich etwa bei einer Inzidenz von unter 35 bis zu 100 Gäste bei einer privaten Feier in der Gastronomie treffen – sofern alle geimpft oder genesen sind oder ein negatives Schnelltest-Ergebnis vorlegen können. Trotz dieser Regelung könne man eine Familien- oder Geburtstagsfeier mittel- bis langfristig nicht planen, sagt die Verwaltung.

Die aktuellen Regeln stellen nur eine Momentaufnahme dar

Der Grund: Die aktuelle Regelung von Bund und Ländern stelle nur eine Momentaufnahme dar. Falls die Sieben-Tage-Inzidenz steigt und an drei aufeinander folgenden Tagen über 35 liegt, würden schon wieder andere Regeln gelten. Eine Planungssicherheit gibt es also nicht.

Wer zum Beispiel eine große Geburtstagsparty plant, müsse darauf eingestellt sein, dass diese unter Umständen kurzfristig abgesagt werden muss. Dies sollte man darum am besten auch mit etwaigen Caterern und Vermietern abklären.

