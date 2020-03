WAZ-Boßeln: Die Unverbesserlichen und die Favoriten teilen sich den Sieg

Wolfsburg

Kälte konnte den Boßel-Freunden nichts anhaben – viele trugen flauschige Mützen und dicke Jacken. Und außerdem war der Wettergott gnädig, statt Regen gab’s sogar Sonne: So stand das 27. WAZ-Boßeln für Geschäftspartner mal wieder unter einem guten Stern. Gut gelaunt zog der Trupp um WAZ-Geschäftsführer Gordon Firl durch den Wald in der Nordstadt. Den Sieg teilten sich am Ende zwei Teams: „Die Unverbesserlichen“ und „Die Favoriten“.

Brunhilde Keiser zum 26. Mal dabei

Sechs Mannschaften – alle hochmotiviert natürlich – traten gegeneinander an. Viele der Teilnehmer sind schon Stammgäste wie die Wolfsburger Geschäftsfrau Brunhilde Keiser – sie war zum 26. Mal dabei und ist mittlerweile eine echte Boßel-Expertin. Vor dem Vereinsheim der Kleingartenanlage Am Kraunsbusch begrüßte Gordon Firl die Teilnehmer. Er hatte sich eigens eine Boßel-App heruntergeladen, „damit nicht geschummelt wird“.

Bei Birgit Wichert von der LSW war die Vorfreude schon groß: „Ich bin immer gern dabei, es macht einfach Spaß.“ Christian Beust vom Team „Die Unglaublichen“ hatte wertvolle Tipps für WAZ-Redaktionsleiterin und Boßel-Novizin Claudia Jeske: „Weit ausholen und versuchen, eine Parabel zu werfen!“, riet Beust.

Ausgerüstet mit Boßel-Kugeln und Bollerwagen mit allerlei Getränken ging es los. Das „Zielwasser“ sorgte unterwegs für Wärme von innen. Die vier Kilometer lange Strecke führte über Stock und Stein zunächst in Richtung Brackstedt, später gab es eine wohlverdiente Pause nahe des Geländes des Abwasserverbandes, um dann gestärkt weiter in Richtung Velstove zu boßeln. Nicht jeder Wurf saß, einige Kugeln verschwanden im Geäst oder im Dickicht.

Schöne Gespräche in netter Runde

WAZ-Verkaufsleiterin Nicole Stuhlmüller war zum ersten Mal beim Boßeln dabei. „Es macht Spaß, vor allem, weil man in netter Runde schöne Gespräche führen kann“, sagte sie.

Bei der Siegerehrung gingen die Goldmedaillen an zwei Teams: „Die Unverbesserlichen“ mit Wilfried Waldow, Brunhilde Keiser, Stefan Lorenz, Holger Sokolowski und Katarzyna Warzynska sowie „Die Favoriten“ mit Marcel Schmidt, Annegret Schmidt, Ana Gehrke, Ralf Gerlach und Nicole Stuhlmüller.

Von Claudia Jeske