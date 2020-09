Wolfsburg

Die Bewerbungsfrist ist abgelaufen, die Teilnehmer stehen fest, ab jetzt sind Sie als WAZ-Leser gefragt, um das Ehrenamt zu fördern und zu belohnen: Aus insgesamt 48 Initiativen, Vereinen und Organisationen, die sich bei der großen Aktion „Gemeinsam helfen“ von Wolfsburger Allgemeiner Zeitung, Volksbank BraWo und EngagementZentrum beworben haben, wählen Sie, wer die Hauptgewinner sind und die Geldpreise in Höhe von 2500 Euro, 1500 Euro und 1000 Euro für ihre Arbeit in Empfang nehmen. Die Abstimmung läuft bis Sonntag, 11.Oktober, 23.59 Uhr per Online-Voting unter www.waz-online.de/gh.

Jeder Teilnehmer darf nur eine Stimme abgeben

Dort sind neben den Teilnahmebedingungen noch einmal alle Projektvorstellungen zu lesen, die schon in unserer heutigen WAZ-Beilage zusammengefasst sind. Sie können dann direkt online abstimmen. Doch Achtung: Jeder Teilnehmer darf nur eine Stimme abgeben!

Wer nicht online abstimmen kann oder möchte, kann auch einfach den nebenstehenden Teilnahmecoupon ausfüllen, ausschneiden und diesen per Post an die WAZ-Geschäftsstelle an der Porschestraße 74, 38440 Wolfsburg, schicken oder direkt dort abgeben. Es zählen nur Original-Coupons. Kopien werden nicht gezählt.

Aus allen Online- und Coupon-Abstimmungen werden dann die drei ersten Plätze ermittelt. Alle weiteren Teilnehmer erhalten ebenfalls einen Geldpreis.

Es lohnt sich in jedem Fall, an der Aktion mitzuwirken, denn die Vielzahl an Projekten gibt auch einen Überblick über die enorme Bedeutung des Ehrenamtes in und um Wolfsburg. Es geht um Sport und um soziale Projekte, um Kultur, Freizeit und vieles mehr. Und noch etwas: Eine Auswahl der Projekte ist zusätzlich auf der Spendenplattform des EngagementZentrums der Volksbank unter www.gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de zu finden – so können sie sich einer noch größeren Öffentlichkeit vorstellen und zusätzliche Spenden generieren.

