Vorstandswechsel bei der Jungen Union Wolfsburg

Wolfsburg

Zur Mitgliederversammlung unter Einhaltung der Corona-Vorschriften trafen sich die jungen Christdemokraten in der Lupus Bar im Kaufhof. Die Besonderheit, weshalb auch viele Mitglieder der Einladung des ehemaligen Vorsitzenden Christoph-Michael Molnar folgten: Der gesamte Vorstand trat zurück. „Wir wollen den Weg frei machen für unsere jungen Mitglieder. Es sind viele gute und engagierte Leute dabei“, so Molnar.

Arne Schulze wird von den Mitgliedern einstimmig als neuer Vorsitzender gewählt

Seine Nachfolge als Vorsitzender tritt der 20-jährige Arne Schulze an, welcher einstimmig von den Mitgliedern gewählt wurde. „Ich freue mich über die Einigkeit und das Vertrauen der Mitglieder, weiß aber auch, dass ich in große Fußstapfen treten muss“, so der frisch gewählte Vorsitzende. Stellvertretender wurde Fabian Lange, die weiteren Vorstandsposten besetzten Constanze Rößler als Geschäftsführerin, Pierre Forstner als Kreisschatzmeister, Ina Multan als Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, Philipp Richter als Mitgliederbeauftragter und die drei Beisitzer Nicholas Lange, Rene Neumann und Manuel Schwonberg.

Anzeige

Arne Schulze und Fabian Lange bedankten sich noch einmal beim „alten“ Vorstand. Molnar wurde einstimmig zum Ehrenvorsitzenden der Jungen Union Wolfsburg gewählt, seine ehemaligen Vorstandsmitglieder Hanno Meißner, Alexander Hübsch und Daniel Fandler wurden Ehrenmitglieder.

Von der Redaktion