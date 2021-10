Vorsfelde: Betrunkene Frau (59) rammt Tiguan und Amarok

Vorsfelde

Einen Unfall baute eine betrunkene Frau in Vorsfelde am frühen Montagabend. Die 59-jährige Golf-Fahrerin beschädigte in der Straße Oberes Tor in Vorsfelde einen geparkten Tiguan und einen Amarok. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden hingegen geht in die Tausende. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Der Wolfsburgerin, deren Alcotest 2,23 Promille anzeigte, wurde eine Blutprobe entnommen. Die Frau war mit ihrem Golf auf der Straße Obere Tor in Richtung Innenstadt unterwegs. Hier fiel sie bereits einem Auto-Fahrer auf, da sie in erheblichen Schlangenlinien vor ihm fuhr.

Die Wolfsburgerin fuhr in Schlangenlinien

Noch ehe er die Polizei verständigen konnte, verlor die Wolfsburgerin in Höhe eines Bestattungsinstitutes die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts auf den Parkstreifen ab. Hier kollidierte die Golf-Fahrerin mit dem Tiguan und Amarok, bevor sie zwischen den beiden Fahrzeugen zum Stehen kam.

Beide gerammten Autos mussten abgeschleppt werden

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch im Atem der 59-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Die angeordnete Blutprobe wurde im Klinikum entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Die unverletzte Fahrerin konnte nach der Blutprobe entlassen werden. Die beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

