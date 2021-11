Vorlesetage in Wolfsburg: Hier finden überall Aktionen für Kids statt

Wolfsburg

Früher tourte Wolfsburgs Lokalprominenz bei den „Lesetagen“ manchmal sogar im Dutzend durch Schulen und Kindergärten. Wegen der Corona-Pandemie gab es 2020 nur digitale Veranstaltungen und auch 2021 macht der Virus hochfliegenden Plänen einen Strich durch die Rechnung. Immerhin: Drei öffentliche Veranstaltungen sind diesmal für Freitag, 19. November, angemeldet.

Vorleserinnen sind bei den Stadtwerken, im islamischen Kulturinstitut und bei der Kunststiftung Bönsch in Detmerode aktiv. Außerdem liest Bürgermeisterin Angelika Jahns im Rahmen einer geschlossenen Veranstaltung für vier fünfte Klassen im Freizeit- und Bildungszentrum in Westhagen.

Kreative Kunstwelten entdecken: Bei der Bönsch-Stiftung treffen Kinder beim Vorlesetag auf Max Liebermann (hier ein Selbstporträt). Quelle: Jörg Carstensen

1. Angelika Thieming liest in der Detmeroder Bibliothek

Platz für zwölf kleine Zuhörerinnen und Zuhörer ist bei der Kunststiftung Bönsch in der Bibliothek am Detmeroder Markt 11. Angelika Thiemig, Ehefrau des Ostsee-Krimi-Autors Tilmann Thiemig, liest um 15 Uhr aus „Der Garten am Wannsee. Maria besucht Max Liebermann“. Bisher wurden fünf Kinder angemeldet, Reservierungen sind telefonisch (05361/3851962) oder per Email an info@kunststiftung-boensch.de grundsätzlich noch bis kurz vor Beginn möglich. Nicht nur die Welt der Bücher sondern auch die kreativen Welten der bildenden Künste möchten die Veranstalter den Teilnehmenden näherbringen.

2. Dreisprachige Lesung im Islamischen Kulturverein

Das diesjährige Vorlesetag-Motto „Freundschaft“ steht bei gleich drei Geschichten im Islamischen Kulturinstitut im Hasselbachtal im Mittelpunkt – und das in drei Sprachen: Gelesen wird ab 15 Uhr auf deutsch, englisch und arabisch für bis zu 25 Mädchen und Jungen zwischen sechs und 12 Jahren. Anmeldungen sind unter info@islamwob.de möglich. Wegen er Erfassung der Daten müssen die Kinder am Freitag pünktlich um 14.30 Uhr am Gebetsraum der Moschee sein, wo sie auf einem Teppich Platz nehmen und den drei Frauen lauschen können, die auf dem „Lesethron“ quasi in die Rolle der Erzählerin aus den Märchen von „1001 Nacht“ schlüpfen. Die Tradition des Geschichtenerzählens kann und soll am Freitag auch Grenzen zwischen Kulturen überwinden helfen. „Lesen verbindet“, so die Veranstalterinnen.

Im Livestream der Stadtwerke zu sehen und zu hören: Nicole Schaa liest am Freitag aus ihrem neuesten Kinderbuch. Quelle: Boris Baschin

3. Nicola Schaa liest im Nordkopf-Tower Kindern vor

Die Wolfsburger Kinderbuch-Autorin Nicole Schaa liest im Nordkopf-Tower der Stadtwerke bereits vormittags für eine Kita-Gruppe aus Velpke und eine Klasse der „Bunten Grundschule“ aus Detmerode, die sich für die Veranstaltung angemeldet haben. In ihrem neuesten Werk „Mumpitz, Schmu und Kinkerlitzchen“ geht es um eine besondere Freundschaft – und um die Liebe zur Natur. Die Stadtwerke werden die beiden Lesungen (9.30 bis 10.15 Uhr und 10.45 bis 11.30 Uhr) live im Internet streamen, damit viele weitere Kinder zumindest digital mit dabei sein können. Den Link zum Livestream finden Interessierte auch auf der Homepage des Unternehmens. Dort gibt es zusätzlich Mal-Vorlagen zum Herunterladen für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren.

Bei allen drei Veranstaltungen gilt aus Sicherheitsgründen Maskenpflicht.

Von Andrea Müller-Kudelka