Sülfeld

Bei einem Unfall in Sülfeld zwischen einer 52 Jahre alten Golf-Fahrerin aus Wolfsburg und einer 44-jährigen Smart-Fahrerin aus Meine blieb es am späten Mittwochnachmittag bei einem Blechschaden. Beide Fahrerinnen wurden nicht verletzt, während insgesamt ein Schaden von 16.000 Euro entstand. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Als die Golf-Fahrerin ihren Fehler bemerkte, war es zu spät

Nach Polizeiangaben war die 44-Jährige um 17.20 Uhr auf der vorfahrtberechtigten Straße Papenstieg in Richtung Wettmershagener Straße unterwegs, als die 52-Jährige mit ihrem Golf aus der Dorfstraße aus Unachtsamkeit einfuhr. Als sie ihren Fehler bemerkte, war es zu spät, um eine Kollision zu verhindern, gab die Wolfsburgerin an der Unfallstelle an.

