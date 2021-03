Vor der Schließung: Wolfsburgs Baumärkte erleben einen Ansturm

Wolfsburg

Je strenger die Corona-Regeln, desto beliebter ist das Heimwerken – so scheint es zumindest. Bevor die Baumärkte in Wolfsburg aufgrund der hohen Inzidenz ab Dienstag wieder geschlossen bleiben müssen, hat am Montag noch einmal viel Betrieb geherrscht.

Freie Parkplätze gibt es am Montagvormittag nur wenige

„Wir können heute nichts mehr packen, deshalb müssen wir Sie leider vertrösten“, sagt Alexandra Reps, stellvertretende Marktleiterin des Hagebaumarkts BauKing in Vorsfelde, zu einem Kunden am Telefon. Immer wieder muss sie Wolfsburger abwimmeln, die Ware auf Bestellung abholen wollen. Denn: Dafür ist am Montag beim besten Willen keine Zeit. Vor dem Markt finden sich nur noch in den letzten Reihen freie Parkplätze. „Die Kunden haben gleich morgens um 8 Uhr mit den Hufen gescharrt“, berichtet Reps. Sie selbst kam in weiser Voraussicht eine Stunde früher zur Arbeit: „Zu Hause hatte ich nicht mehr so richtig Ruhe.“

Das Gartencenter darf geöffnet bleiben: Diese Nachricht freut die stellvertretende Marktleiterin Alexandra Reps (l.) und Gartencenter-Leiterin Simone Kuhnath (r.). Quelle: Roland Hermstein

Vor den Kassen bilden sich kurze Schlangen, ansonsten verteilen sich die vielen Menschen am Montag gut im Markt. Kunde Rene Kuhnert ist auf der Suche nach Silikon und Leim: „Ich habe angefangen, Flur und Treppenhaus zu renovieren. Ich wollte sowieso nochmal los. Als ich aber gehört habe, dass die Baumärkte schließen, habe ich aber gedacht: jetzt erst recht.“

Die Schließung kommt für viele sehr kurzfristig

Die Nachricht, dass Wolfsburg Hochinzidenzkommune ist, kam erst am Sonntagabend. Ab Dienstag dürfen deshalb nur noch Gewerbekunden und Handwerker in den Baumarkt. Tatsächlich hat sich die Info am Montagvormittag noch nicht bis zu allen Kunden in Vorsfelde herumgesprochen. Janine Schönke ist mit ihrer Mutter im Hagebaumarkt. Als die WAZ sie auf die Schließung anspricht, reagiert sie überrascht: „Das wusste ich gar nicht.“ Für sie kommt der erneute Lockdown zu einem ungünstigen Zeitpunkt – sie will gerade umziehen.

Die Gartencenter dürfen trotz des Lockdowns geöffnet bleiben

Ganz verzichten müssen die Kunden allerdings nicht auf die Baumärkte: Wie bereits vor den Lockerungen, will der Hagebaumarkt erneut „Click & Collect“ anbieten. Kunden können dann wieder Ware bestellen und diese am Markt abholen. Zudem bleibt das Gartencenter für alle Kunden geöffnet, ein Besuch ist ganz ohne Termin möglich.

So funktioniert „Click & Collect“ Ab Dienstag dürfen in Wolfsburg nur noch wenige Geschäfte Kunden empfangen. Weiter geöffnet sind Lebensmittelgeschäfte und Drogerien. Zudem gilt der verschärfte Lockdown auch für Blumenläden, Gartencenter und den Buchhandel nicht. Alle anderen Läden, die keine Produkte des täglichen Bedarfs verkaufen, dürfen ihre Ware wieder nur per „Click & Collect“ anbieten. Je nach Geschäft können die Kunden die Produkte telefonisch, per E-Mail oder im Online-Shop vorbestellen und dann im Markt abholen. Viele Läden bieten auch eine telefonische Beratung an. Je nach Geschäft sehen die Konzepte für „Click & Collect“ sehr unterschiedlich aus. Hornbach hatte beim letzten Lockdown beispielsweise einen Drive-In zur Abholung von Ware eingerichtet. Für Handwerker und Gewerbekunden gilt die Schließung der Baumärkte übrigens nicht, sie können weiterhin hinein, wenn sie ihren Gewerbeschein vorzeigen.

Der BauKing ist gut vorbereitet: „Wir haben die Klebemarkierungen, die wir vor den Lockerungen auf dem Boden hatten, gar nicht weggenommen“, sagt Reps. Diese weisen den Weg zum Gartencenter. Er führt ab Dienstag wieder quer durch den Markt, die Regale mit Farbe und Ausstattung für das Badezimmer müssen dennoch abgesperrt bleiben – so will es die neue Corona-Verordnung. Dass diese Regelung nicht für alle Kunden nachvollziehbar ist, kann die stellvertretende Marktleiterin Reps verstehen.

Auch für die Baumärkte kommen die Regeländerungen sehr kurzfristig. Eine Mitarbeiterin des Toom-Baumarkts in Vorsfelde sagt am Montagmittag am Telefon, dass noch nicht klar sei, wie die Regelungen für den Markt am nächsten Tag aussehen. Bei Toom ist der Parkplatz ähnlich voll, wie bei BauKing. Vor dem Eingang bildet sich eine kleine Schlange. „Es rufen auch viele Kunden an“, berichtet die Mitarbeiterin. Bestellungen nahm Toom am Montag ebenfalls nicht an. Zum Leidwesen aller dürfte in vielen Märkten ab heute wieder mehr Zeit dafür bleiben.

