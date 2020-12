Vor dem Lockdown: Wolfsburger Friseure öffnen teilweise bis Mitternacht

Wolfsburg

Seitdem Bund und Länder am Wochenende angekündigt haben, dass die Friseure aufgrund des erneuten Corona-Lockdowns ab Mittwoch schließen müssen, hat in vielen Wolfsburger Salons Hochbetrieb geherrscht: Die Läden versuchten, noch möglichst vielen Kunden die Haare zu schneiden. Die Inhaber der Salons blicken mit gemischten Gefühlen auf die kommenden Wochen.

Um den Kunden gerecht zu werden, hat die Haarmanufaktur bis Mitternacht geöffnet

Nadine Rücker hat ihre Haarmanufaktur am Montag und Dienstag von sieben Uhr bis Mitternacht geöffnet: „Wir waren sowieso die ganze Woche ausgebucht und haben dann überlegt, was wir machen können.“ Sie sieht das Angebot auch als Dank an die Kunden: „Als wir die späten Termine vergeben haben, haben wir überlegt, wer das auch wertschätzt.“ Für Rücker fühlt sich die erneute Schließung ihres Salons ein bisschen wie ein Scheitern an: „Wir haben so viele Investitionen getätigt und trotzdem hat es nicht ausgereicht.“ Jetzt hofft sie, dass sie ab dem 10. Januar wieder öffnen darf.

Es sei hart, die Läden schließen zu müssen, jetzt wo das Geschäft langsam wieder laufe, meint auch Nadine Soetebeer. Sie hat in Wolfsburg und Umgebung insgesamt sechs Salons. „Aber die Gesundheit geht vor“, betont die Friseurmeisterin. Auch in ihren Geschäften fiel in den vergangenen Tagen viel Arbeit an: „Es ist die Hölle los. Wir haben seit heute Morgen um 7 Uhr geöffnet und werden so lange weiterarbeiten, wie Kunden da sind“, berichte Soetebeer am Montag. Sie habe sich bereits am Sonntag mit ihren Mitarbeitern getroffen, um Kunden anzurufen und Termine zu verschieben. In den sieben Monaten, die sie unter Pandemie-Bedingungen arbeiten musste, ist ihr eines besonders aufgefallen: „Ich muss die Kunden in Wolfsburg echt loben, sie sind total vorsichtig.“

Giovanna Barletta ist sogar ein bisschen froh darüber, dass sie jetzt schließen muss

Soetebeer und auch Giovanna Barletta vom gleichnamigen Friseursalon in der Innenstadt betonen, dass die strengen Hygiene-Auflagen sowie die Vernunft von Mitarbeitern und Kunden, einen sicheren Friseurbesuch möglich gemacht hätten. Dennoch ist Barletta sogar ein bisschen froh darüber, dass sie jetzt schließen muss: „So kommen wir aus dem Infektionsgeschehen heraus. Wir sind den Leuten bei unserer Arbeit sehr nah. Deshalb finde ich es in Ordnung, dass es uns jetzt trifft.“ In den Tagen vor dem Lockdown war auch bei Barletta noch mal viel los. Für Kunden, die erst am Ende der Woche einen Termin hatten, hat sie ihr Geschäft am Montag geöffnet – normalerweise ist dies ihr Ruhetag.

Neue Frisur vor dem Fest: Auch in den Salon von Giovanna Barletta sind vor dem Lockdown noch einmal viele Kunden gekommen. Quelle: Britta Schulze

Die Friseurkette Klier sieht kleinere Betriebe im Vorteil

Die Wolfsburger Friseurkette Klier haben die Umsatzeinbrüche während der Corona-Krise in die Insolvenz getrieben. „Als Filialunternehmen sind wir beim letzten Lockdown durch das Raster der staatlichen Hilfen gefallen. Trotz des kompletten Umsatzausfalls sind die Fixkosten, wie beispielsweise Mieten, gleichgeblieben und mussten weiterhin von uns getragen werden. Kleinere Betriebe hatten hier große Vorteile, da sie auf staatliche Hilfe zurückgreifen konnten“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. Ob Klier dieses Mal Unterstützung bekommt, sei noch ungewiss. Trotzdem haben auch die Mitarbeiter bei Klier am Wochenbeginn in Vollbesetzung gearbeitet: „Wie für viele Branchen, ist auch bei uns Friseuren das Weihnachtsgeschäft die wichtigste und umsatzstärkste Zeit im Jahr“, erklärt Klier.

