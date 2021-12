Vor dem 4. Advent gibt’s zwei Weihnachts-Trecker-Paraden in Wolfsburg

Wolfsburg

Gleich zwei weihnachtliche Treckerparaden gibt es am Wochenende vor dem 4. Advent in Wolfsburg. Die erste startet schon am Freitag, 17. Dezember, um 16.30 Uhr in Neuhaus und fährt unter anderem am Wolfsburger Klinikum und der neuen Kinderklinik vorbei. Mehr als 50 Landwirte aus Wolfsburg und der Samtgemeinde Velpke wollen sich beteiligen. Am Samstag, 18. Dezember, ab 16.30 Uhr findet die zweite, etwas kleinere Trecker-Tour im Westen Wolfsburgs statt – es geht von Sülfeld im Rundkurs über Ehmen, Mörse und Fallersleben.

Trecker-Strecke am Freitag

Die Trecker am Freitag fahren von der der Seerosenstraße in Neuhaus zur Burgallee, weiter geht es auf der Sandkrugstraße und Reislinger Straße zum Berliner Ring, am Schillerteich vorbei, über Braunschweiger Straße und Hochring zum Klinkum. Die weitere Strecke führt direkt durch die City: über die Laagbergstraße, Heinrich-Heine-Straße, Schillerstraße, Pestalozziallee, Friedrich-Ebert-Straße und Rothenfelderstraße bis zur Nordsteimkerstraße. An den Steimkergärten vorbei geht es über die Steinbekerstraße durch Nordsteimke, dann zum Forsthausweg in Barnstorf und über Waldhof zurück in Richtung Hehlingen (Am Kirchbrunnen, Almker Straße). Abschließend tuckern die Trecker durch Almke, Neindorf und Heiligendorf. Dort löst sich der weihnachtliche Konvoi wieder auf.

Trecker-Strecke am Samstag

Die zweite Parade startet – wie schon am letzten Wochenende – erneut in Sülfeld. Diesmal gibt es aber eine neue Strecke. Sie führt am Samstag, 18. Dezember, ab 16.30 Uhr von Dietzeberg, Calberlaher Straße und Kalkberg über Sülfelder und Brunsroder Straße erst einmal nach Ehmen/Mörse zur Kastanienallee. Weitere Stationen: Hohnstedter Straße, Teichstraße, Auguststraße, Kreuzkamp, Sohlsträuchen, Zum alten Bahnhof, Mörser Straße, Heinrich-Deumeland-Straße, Salzwedeler Straße, Wulfhagen, Bockhorst und am Kerksiek Richtung Fallersleben. Dort geht es über Herzogin-Clara-Straße, Dresdener Straße, Berliner Straße, Am alten Gut, Friedrich-Mumme-Straße, Erich-Netzeband-Straße, Mozartstraße und Mühlenkamp zurück nach Sülfeld über Am Neuen Tor, Viehtrift und Gifhorner Straße. In Sülfeld drehen die Trecker schließlich noch eine Runde über Wasserkamp, Speckenkamp, Katzenkamp, Pfingstanger und Papenstieg zur Dorfstraße.

