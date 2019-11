Vor 80 Jahren: Das Volkswagenwerk in der „Deutschen Illustrierten“

Wolfsburg

Ein spannendes Stück Zeitgeschichte entdeckte jetzt Flohmarktgänger Christian Germer: In der „Deutschen Illustrierten“ von 1941 wird auf einer Doppelseite „aus aller Welt“ auch über die junge KdF.-Stadt Wolfsburg berichtet. Zu sehen ist ein Foto vom Bau einer neuern Werkzeughalle des Volkswagen-Werkes.

Deutsche Illustrierte : „Das Volkswagenwerk wächst!“

„Das Volkswagenwerk wächst!“ heißt die Überschrift des Bildes. Und darunter steht in altdeutscher Schrift: „Unser Bild zeigt die Unterkellerung und die Betondecke der Werkzeughalle; im Hintergrund sind bereits die ersten Eisenkonstruktionen der Halle erkennbar.“

Christina Germer entdeckte die kleine Geschichte in der zu damaligen Zeiten großen „Deutschen Illustrierten“, die wöchentlich erschien und in erster Linie zu der Zeit Kriegsbericht- und Propaganda-Berichterstattung lieferte. Der 50-jährige Chef eines Mietwagen-Unternehmens ist leidenschaftlicher Flohmarktgänger und interessierte sich für Geschichte. „Ich habe in der Schule angefangen Zeitungsartikel zu sammeln, als 1986 das Unglück von Tschernobyl passierte“, erzählt er.

Dass er jetzt in dieser fast 80 Jahre alten Zeitung einen Text mit Bezug zur Heimatregion fand, „ist doch sehr spannend“, meint Germer. jes

Von der Redaktion