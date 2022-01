Wolfsburg

60 Jahre Italiener Wolfsburg! Ein großes Ereignis, das eigentlich groß gefeiert werden muss. Das geht aber wegen Corona nicht. Deshalb gab es am Montag „nur“ eine Feierstunde für geladene Gäste am Hauptbahnhof. Die war aber hochkarätig besetzt: Von Oberbürgermeister Dennis Weilmann bis zu VW-Personalvorstand Gunnar Kilian war alles am Denkmal L’Emigrante vertreten was in Politik, Verwaltung und Kultur Rang und Namen hat.

Sogar das Wetter hatte Einsehen: Der Regen hörte schlagartig auf, als Weilmann zum Mikrophon griff. Das Wetter war auch am 17. Januar 1962 nicht das allerbeste, als der erste Zug mit italienischen „Gastarbeitern“ in Wolfsburg eintraf. Es war kalt und dunkel, als die jungen Männer gegen Mitternacht in der neuen Heimat ankamen.

Viele Italiener wollten nur Geld verdienen

Dass es für viele mal die Heimat wird, die sie sogar mitgestalteten – das war von 60 Jahren überhaupt nicht klar. Viele hatten ihre Heimatdörfer verlassen, um in Deutschland Geld zu verdienen. Wenn sie genug zusammen gespart hatten, wollten sie zurückkehren. „Von den 5000 Italienern, die anfangs kamen, ging ein Drittel bald wieder“, erklärte Dennis Weilmann.

Die Feierstunde in Bildern:

Zur Galerie Feierstunde am Hauptbahnhof – Ausstellung im DOW: 60 Jahre Italiener in Wolfsburg

Zu krass war der Unterschied zur Heimat: Dort die idyllischen Dörfer auf Sizilien oder in den Abruzzen, hier die kühle Industriestadt. „Ich hatte starkes Heimweh und habe viel an meine Familie gedacht“, erzählte Quinto Provinziani, der zu den ersten Ankömmlingen gehört. Die Wolfsburger hätten ihn und seine Landsleute „nicht freundlich begrüßt“, erinnerte er sich bei der Feierstunde.

Das berüchtigte Italienerdorf

Auch die karge Unterkunft im berüchtigten Italienerdorf war nicht schön: Mehrere Männer, die bei VW in unterschiedlichen Schichten arbeiteten, wohnten in einem winzigen Zimmer zusammen. „Wenn der eine schlafen wollte, frühstückte der andere“, so Provinziani. Das führte zu Konflikten. Aber man raufte sich zusammen, lernte die Sprache und enggierte sich in Wolfsburg. Beim Sport, in der Kultur, in der Politik und natürlich bei Volkswagen.

60 Jahre Italiener in Wolfsburg: Quinto Provinziani am L’Emigrante“-Denkmal. Er gehört zu den ersten „Gastarbeitern“. Quelle: Boris Baschin

Auf diese Weise klappte die Integration. Aus heutiger Sicht ist sie in Wolfsburg vorbildlich gelungen. Aber es gab auch Probleme. Daran erinnerte VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo, die die Migrationsgeschichte aus ihrer eigenen Familie kennt: „Es gab Rassismus und Diskriminierung.“ Ein „gemeinsamer Kraftakt“ sei nötig gewesen, um beides zu überwinden.

Alle Redner lobten die Leistungen der Italiener

Daniela Cavallo hob dabei besonders Lorenzo Annese hervor. Er war der erste ausländische Betriebsrat in Deutschland und gab seinen Landsleuten eine Stimme. Die VW-Betriebsratschefin, aber auch alle anderen Redner lobten die Leistungen der „Gastarbeiter“: Alle könnten stolz darauf sein, was geleistet wurde. Für Volkswagen seien die Italiener, die nach Wolfsburg kamen, „ein Glücksfall gewesen“, so Gunnar Kilian. Die Italiener hätten Wolfsburg italienischer, europäischer, internationaler gemacht. Und weltoffener, unterstricht Flavio Benites, Erster Bevollmächtigter der IG Metall.

Vielleicht wird „60 Jahre Italiener in Wolfsburg“ doch noch im Laufe des Jahres gefeiert: Mit einem Fest in der Autostadt, verriet Gunnar Kilian. Jetzt gibt es erst mal eine Foto-Ausstellung über die Ankunft der Italiener in den Designer Outlets.

Von Sylvia Telge