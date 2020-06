Von Bienen bis Nutrias: Darum ist die Autostadt ein Paradies für Tiere

Wolfsburg

Singende Vögel, tanzende Mücken und gelassene Karpfen: In der Autostadt sind viele Tiere zu Hause. Und das hat auch einen Grund: Die groß angelegte Lagunenlandschaft bietet optimale Bedingungen zum Brüten, Essen und Schlafen. Und mit dem Projekt „ Autostadt goes Wild“ sollen sogar noch mehr Lebewesen angelockt werden.

Seit einem Jahr gehören zwei Bienenvölker zur Gemeinschaft der Autostadt-Bewohner. Im Sommer 2019 zogen insgesamt 120 000 Bienen in zwei Stöcken aufs Dach des KonzernForum. Für die wichtigen Insekten ist der Imker Christian-René Temme verantwortlich, der 35-Jährige arbeitet ansonsten im Controlling.

Anzeige

Ungemütliches Wetter für die Bienen

Der Imker hätte sich beim Rundgang mit der WAZ mehr Sonne gewünscht. Stattdessen regnet es und ist noch ein wenig kühl. „Mal gucken, wie die Tiere auf das Wetter reagieren. Da es feucht ist und wir ihre Gemütlichkeit stören, könnten sie aufgeregt sein“, sagt Temme. Daher wagt sich nur der erfahrene Imker, der seit 2014 dem Hobby nachgeht, ganz nah an die Bienenstöcke heran.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Neue Bewohner: Die Bienen sind seit einem Jahr auf dem Dach in der Autostadt. Imker Christian-René Temme kümmert sich um die wichtigen Insekten Quelle: Britta Schulze

Und tatsächlich: Die Tiere schwirren wild durcheinander und setzen sich auf seine Arme und seinen Rücken. Gestochen wird er aber nicht. „Imker züchten friedliebende Bienen, die nicht stechwütig sind“, erklärt der Autostadt-Mitarbeiter. Und fügt hinzu: „Als Imker gewöhnt man sich ab dem 40. Stich sowieso daran, so dass es bei mir nicht mehr juckt.“

Insekten ziehen in den Erlebnispark

Deshalb braucht Temme auch keinen Schutzanzug mehr, und den Gesichtsschutz hat er wegen den Fotos abgenommen. „Den setze ich ansonsten auf, weil ein Stich aufs Augenlied oder der Nase wirklich unangenehm wäre“, so der 35-Jährige. In einem Bienenstock herrscht ungefähr eine Temperatur von 35 Grad, unter diesen Bedingungen ist es für die Brut am angenehmsten. Bei Hitze oder Kälte regulieren die Insekten die Temperatur.

Diese Tiere leben in der Autostadt – eine Bildergalerie

Zur Galerie In der Parklandschaft fühlen sich neben Insekten und Vögeln, auch Graugänse, Kaninchen und sogar Nutrias wohl. Besonders das ruhige Gewässer ist für einige Lebewesen wichtig.

Der Honig wird bisher nicht in der Autostadt verkauft – das ist aber in Planung. Zudem werden weitere Bienenstöcke im Erlebnispark aufgebaut. Denn im Rahmen des Projekts „ Autostadt Goes Wild“ sollen die Stöcke für die Besucher zu sehen sein.

Autostadt wird noch schöner für Tiere

Daran arbeitet Anne-Kathrin Winkler-Hanns gemeinsam mit einem Experten-Team. „Der 28 Hektar große Park ist einzigartig und besonders – in Zukunft soll dieser nun unter den Gesichtspunkten von Nachhaltigkeit und Biodiversität weiterentwickelt werden“, erklärte Winkler-Hanns, Projektleiterin in der Unternehmensentwicklung der Autostadt.

Einen ersten Eindruck bekommen die Gäste – und Tiere – schon jetzt am Tiguan-Parcours. Dort wurden die Rasenflächen versuchsweise nicht gemäht, sondern darf munter vor sich hin wachsen. „Wir waren selbst überrascht, wie schnell hochwachsende Rispengräser sich durchsetzen konnten und der Blumenanteil zugenommen hat. Das lockt Insekten und dadurch auch Vögel an“, freut sich Winkler-Hanns.

Hervorragender Lebensraum am Wasser

Diese Tiere haben im Autostadt-Park einen hervorragenden Lebensraum. „Am Wasser gibt es zwei unterschiedlich gestaltete Ufer, einmal die harte Kante am Betonbecken und eine weichere Kante mit Wasserpflanzen, Gräsern und Blumen. Auf diese können sich Insekten niederlassen“, erläutert die Expertin. Deshalb tummeln sich neben den Bienen auch Mücken, verschiedene Libellen-Arten, Schmetterlinge und Hummeln am Wasser. Manche Besucher entdecken auch Graugänse, Kaninchen - und sogar Nutrias sind bereits auf dem weitläufigen Gelände unterwegs – ein echtes Paradies für Tiere eben...

Von Ann Kathrin Wucherpfennig