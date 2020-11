Wolfsburg

Es war ein spektakulärer Anblick: In den Herbstferien durchzog ein starker grüner Laserstrahl zum ersten Mal die Wolfsburger Innenstadt. Jetzt wird der grüne Strahl noch einmal aktiviert. Zeitlich passend zum Jubiläumswochenende des Phaeno wird der Strahl von Freitag bis zum 3. Januar 2021 immer von 18 bis 0 Uhr zu sehen sein.

Der Laserstrahl beginnt am Nordkopf und endet am Klieversberg. Auf seinem 1,5 Kilometer langen Weg entlang der Porschestraße verbindet er Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen am Nord- und Südkopf als auch den Handel. Die Projektidee stammt vom Phaeno und wird von Designer Outlets, der City-Galerie, dem Scharoun Theater, dem Planetarium sowie der WMG Wolfsburg unterstützt.

Ziel des Laserstrahls ist der Klieversberg. Hier besitzt der Strahl einen Durchmesser von fast zwei Metern. Quelle: Julian Huke

Lesen Sie auch

Laser in Wolfsburg : Ganz nebenbei kann man auch was lernen

Und ganz nebenbei kann man auch noch etwas lernen: An dem Laserstrahl lassen sich nämlich einige naturwissenschaftliche Phänomene wie die Streuung des Lasers an nebligen Tagen oder sogar Specklemuster beobachten. Dies sind helle Punkte, die durch Streuung und Überlagerung des Laserlichts entstehen und dem Laserstrahl ein leicht körniges Aussehen verleihen. Übrigens: Normalerweise ändert ein Laserstrahl seinen Durchmesser nicht, aber hier wurde er so eingestellt, dass er am Phaeno ganz dünn mit drei Millimetern beginnt und am Ende fast einen Durchmesser von zwei Metern hat.

Von der Redaktion