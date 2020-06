Land gibt zwei Millionen Euro für Tageskliniken in Wolfsburg

Wolfsburg

Das ist eine gute Nachricht für Wolfsburg: Das Land fördert mit weiteren zwei Millionen Euro die Einrichtung zweier Tageskliniken in der VW-Stadt. Sie sollen in der jetzigen Kinderklinik des Klinikums eingerichtet werden – sobald die Kinderklinik in ihr neues Gebäude gezogen ist.

Krankenhausplanungsausschuss stimmt zu

Dies gab jetzt die CDU-Landtagsabgeordnete Veronika Koch bekannt. Sie habe die Information vom sozialpolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Volker Meyer, bekommen. Der berichtete ihr vom Ergebnis der Sitzung des Niedersächsischen Krankenhausplanungsausschusses.

Die beiden Tageskliniken sind Außenstellen des teilstationären Bereichs für Psychiatrie und Psychotherapie des AWO Psychiatriezentrums Königslutter (APZ). „Die Planung gibt es ja schon einige Jahre“, sagt Wolfsburgs Sozialdezernentin Monika Müller. Der Nachtrag von zwei Millionen Euro sei nötig, weil die Kosten des Projekts in der Zwischenzeit gestiegen seien. „Wir freuen uns natürlich darüber, dass die Lücke jetzt geschlossen ist.“

Umzug der Kinderklinik

Das sieht auch die Wolfsburger Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer so: „Wir haben uns ja lange für das Projekt und die Finanzierung stark gemacht.“ Weil es in Wolfsburg einfach fehle. Geplant sind eine Tagesklinik für Kinder und Jugendliche und eine weitere für Erwachsene in allen Lebensaltern. „Im Oktober soll die Kinderklinik umziehen. Danach wird das Gebäude saniert“, berichtet Monika Müller. „Wir hoffen, dass 2021 die beiden Tageskliniken eingerichtet werden können.“

