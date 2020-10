Wer macht so etwas: Irgendjemand setzte eine kleine Katze in einer Tiefgarage in der Reislinger Straße aus – zusammen mit einer Transportbox. Das Tier war wohl so verängstigt, dass es vor ein Auto lief und überfahren wurde. Hausbewohner Michael Altmann und der Wolfsburger Tierschutzverein sind entsetzt.