Volt erringt Sitz im Wolfsburger Rat – dafür steht die grenzübergreifende Partei

Wolfsburg

Es war ein hauchdünner Vorsprung, aber es reichte: Mit 1321 Stimmen für die Partei Volt schaffte Stefan Kanitzky bei der Kommunalwahl den Wiedereinzug in den Wolfsburger Stadtrat. „Ich schwanke zwischen Enttäuschung und Erleichterung“, sagte der 31-Jährige. Enttäuschung, weil sich die junge Partei mehr erhofft hatte. Erleichterung, weil Volt gerade einmal 44 Stimmen mehr erzielte als „Die Basis“ und es dennoch für ein Mandat reichte. Beide Kleinstparteien erhielten jeweils 0,9 Prozent der Stimmen.

Die Partei schafft auch den Einzug in zwei Wolfsburger Ortsräte

„Es ist wohl noch nie jemand mit so wenig Stimmen in den Stadtrat einzogen“, so der Wolfsburger. Immerhin hat es Volt auch in zwei Ortsräte geschafft: In Mitte-West mit Benjamin Pier, in Stadtmitte mit Tobias Berngruber.

Wofür steht die Partei mit der Spannungseinheit im Namen? Die Idee für einen grenzübergreifenden politischen Ansatz resultierte aus dem Brexit und dem zunehmenden Rechtspopulismus in Europa. Die Gründer wollten pragmatische und progressive Lösungen finden. Motto: „Europäisch denken, lokal handeln.“

Auszählung der Stimmen in Neuhaus: Am Ende entschieden wenige Stimmen im zweistelligen Bereich über den Einzug der Partei Volt in den Rat der Stadt Wolfsburg. Quelle: Boris Baschin

Von der Volkspartei zum politischen Start-Up

Kanitzky wurde 2016 als Christdemokrat in den Rat gewählt, haderte aber 2019 mit dem Kurs der Partei und trat aus. Als Parteiloser wechselte er zur FDP-Fraktion, Ende 2019 trat er Volt bei.

„Es war ein bisschen, als würde man von einem Konzern zu einem Start-Up wechseln“, erklärt der Betriebswirt. „Ich war damals einer von drei Mandatsträgern – einer im Europaparlament, zwei in Kommunalparlamenten.“ In ganz Deutschland gab es damals 200 Volt-Mitglieder. Inzwischen sind es 3500. „Es ist schön, das ganze wachsen zu sehen“, sagt Kanitzky. Der europäische Gedanke treffe den Nerv der Zeit. „Europa fängt hier in Wolfsburg an“, sagt Kanitzky. In den Kommunen werde umgesetzt, was auf EU-Ebene beschlossen werde.

Pragmatische und grenzübergreifende Politik

„Das größte Problem ist, dass die wenigsten Leute uns kennen“, meint der Betriebswirt. Der größte Vorteil der Partei sei die große Vernetzung in ganz Europa. „Es gibt überall die gleichen Herausforderungen“, so der ­31-Jährige. Ob Mobilitätswende oder Klimawandel – es gebe in Europa bereits Lösungen.

„Kreislaufwirtschaft wie in Amsterdam“ oder „digitale Verwaltung wie in Estland“ steht auf den Wahlplakaten der Partei. „Das muss nicht neu erfunden werden. Am Ende muss nur das Problem gelöst sein“, erklärt der gebürtige Wolfsburger Connor Geiger am Volt-Infostand in der Porschestraße.

Gut vernetzt: Kandidaten aus Wolfsburg und ganz Niedersachsen beim Wahlkampf in der Wolfsburger Porschestraße. Quelle: Boris Baschin

„Politik muss nicht strikt einer Ideologie folgen“

„Was die Leute hellhörig macht, ist das wir Lösungen anbieten und konkret sagen, was wir meinen“, ergänzt die Vize-Vorsitzende des Volt-Bundesvorstands und niedersächsische Spitzenkandidatin Caroline Flohr. „Politik muss nicht strikt einer Ideologie folgen. Man kann auch einfache pragmatische Lösungen anbieten“, erklärt sie.

Auf die Frage nach möglichen Fraktionspartnern im Wolfsburger Rat sagt Kanitzky: „Wir müssen schauen, wo wir unsere Inhalte am besten einbringen können und wo es persönlich passt.“ Entscheidend sei auch der Ausgang OB-Stichwahl und die entsprechende Bildung der Mehrheiten im Rat.

Von Christian Opel