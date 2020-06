Die Fahrbahn im Bereich zwischen ZOB und Rothenfelder Straße weist der Stadt zufolge starke Schäden auf. Deshalb soll dort Pflaster durch Asphalt ersetzt werden. Um die Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten, laufen die Bauarbeiten in den Sommerferien.

Porschestraße am Nordkopf: Die Stadt will in den Sommerferien das Pflaster durch Asphalt ersetzen. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung nötig. Quelle: Roland Hermstein