Volles Programm in der Städtischen Galerie – Preisverleihung als Highlight

Die Städtische Galerie bietet auch 2020 wieder ein interessantes Ausstellungsprogramm im Schloss. Ein Höhepunkt im neuen Jahr ist sicherlich der Vergabe des Kunstpreises „Junge Stadt sieht junge Kunst“. Die Auszeichnung geht diesmal an die Berliner Künstlerin Birgit Brenner, die Verleihung ist am 24. Oktober im Gartensaal des Schlosses.

Dazu zeigt die Städtischen Galerie eine Einzelausstellung der Künstlerin. Zusätzlich kauft die Stadt eine Arbeit der Künstlerin für die Sammlung an. Zum Start des neuen Jahres gibt es ab 15. Januar die Ausstellung von Ati Maier. Mit ihren psychedelischen Landschaften hat Ati Maier internationale Bekanntheit erlangt. Zwei charakteristische Arbeiten der Künstlerin befinden sich in der Sammlung der Städtischen Galerie Wolfsburg.

Charakter des Space Riders eingeführt

Neuerdings beschäftigt sich Maier mit Film und Video – ein Medium, das sie experimentell befragt. Für ihre Filme hat Ati Maier den Charakter des Space Riders eingeführt. Es handelt sich dabei um eine menschliche Erscheinung, deren Kopf mit einem Helm bedeckt wird. Sie reitet stets auf einem Pferd mit ähnlicher Kopfbedeckung. Immer wieder taucht diese Figur in Maiers Werk auf und kann als Alter Ego verstanden werden, das sich zwischen ihrer privaten und künstlerischen Existenz bewegt und beide verbindet.

Die Sammlungsausstellung „DEINE KUNST“ ging im Oktober 2019 in die dritte Fassung, insgesamt gibt es acht: „The Conditions of Being Art (oder der Amateur)” und läuft noch bis 23. Februar 2020 Das Herzstück der Städtischen Galerie Wolfsburg ist die Sammlung. Für die Neupräsentation dieser Sammlung haben wir den in Berlin lebenden Künstler Michael Müller eingeladen, eine persönliche Auswahl aus den Beständen zu treffen und die gewählten Werke zwei Jahre lang in den Ausstellungsräumen im Westflügel von Schloss Wolfsburg zu inszenieren.

Kunst-Station im Bahnhof

Auch die Kunst-Station im Hauptbahnhof erhält 2020 einen neuen „Anstrich“: Vom 28. August bis 15. März ist die "RETURN / ENTER"-Wand-Kachelarbeit von Sinta Werner im Wartebreich zu sehen. Ihr Kunst spielt mit der Beziehung zwischen Zwei- und Dreidimensionalität, Realität und Abbild, physischer Präsenz und Projektion und der Verzahnung von virtuellem und realem Raum.

Für die Kunst-Station realisierte Sinta Werner zum ersten Mal eine Wand-Kachelarbeit und auf jeweils einer Seite des Aufenthaltsbereiches befinden sich die Begriffe Return und Enter in pixeliger Kachelästhetik. Das Begriffspaar "RETURN / ENTER" ist einerseits von der Computertastatur bekannt, kann aber auch synonym für den Vorgang des Reisens gelesen werden: zu einem Ort zurückkehren, einen anderen Ort betreten.

