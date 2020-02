Mit diesen Aktionen startete die Golf-Kampagne „8TageWoche“

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg hat am Montag die „8TageWoche“ zur Markteinführung des neuen Golf 8 von Volkswagen gestartet. Auch wenn sich an der Kampagne mehrere Unternehmen mit eigenen Aktionen beteiligen, die allesamt auf die Zahl Acht Bezug nehmen – von der angekündigten „neuen Zeitrechnung“ in Wolfsburg war zunächst wenig zu spüren.

Das soll sich bis zum Ende der Woche noch ändern. Zum Höhepunkt der „8TageWoche“ wird am Sonntag, 16. Februar, der „Golf8Tag“ in Wolfsburg gefeiert. Die große Party steigt ab 16.30 Uhr vor dem Phaeno mit Auftritten der Wolfsburger Rapperin Mainy Aiuto, der Band Pretty in Pink und Geier Sturzflug.

„8TageWoche“ in Wolfsburg : Achter-Brötchen bei Cadera

Zu Ehren des Golf 8 gibt es bei Cadera unter dem Motto „Achtung lecker“ besondere Brötchen. In den Bäckereien werden in dieser Woche Brötchen in Achterform verkauft. „Die Acht ist aus einem süßen Kuchenteig und erinnert an ein Campingwecken“, sagt Kerstin Tackmann, Filialleiterin in der City-Galerie.

Süßer Teig für den Golf 8: Bei Cadera werden Brötchen in der Form einer Acht gebacken. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Bei der Bäckerei Leifert gibt es am Montag, Mittwoch und Freitag Prilleken in Achterform. Und genau acht Prillecken wurden bereits am Montagvormittag in dem Leifert-Geschäft in der Porschestraße verkauft. „Die Leckereien kommen gut an, weil sie unterwegs gut gegessen werden können“, erzählt Mitarbeiter Mir-Ahmad Sharar.

„8er-Kussmund“ für den neuen Golf: Selfie-Aktion in der City

Gesicht entspannen und Wangen einziehen: In ganz Wolfsburg hängen Plakate von Models und Prominenten, die mit dem „8er-Kussmund“ für die „8TageWoche“ werben. Damit möglichst viele Wolfsburger an der Selfie-Aktion teilnehmen, wirbt die WMG in der Innenstadt und in den Designer Outlets für das Gewinnspiel.

Leckerei mit der magischen Zahl: Bei Leifert gibt es Prilleken in Achterform. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Baris Duygu und Irina Schilbert waren am Montag in der Innenstadt unterwegs. Die Studenten hatten Tablets dabei und machten Selfies mit den Passanten, mit dem am Gewinnspiel teilgenommen wird. „Vielen müssen wir die Aktion gar nicht mehr erklären, sie machen sofort mit“, betonte Duygu.

Prominente Wolfsburger probieren ihren Kussmund auf

Zusätzlich können alle, die sich mit dem Golf verbunden fühlen, ein 8er-Kussmund-Selfie aufnehmen und über Facebook oder Instagram unter „#8TageWoche“ veröffentlichen. Einige Wolfsburger präsentieren ihren Kussmund auf Instagram, darunter VfL-Spielerin Alexandra Popp und Optiker Ehme de Riese. Insgesamt gab es bis Montag aber erst rund 20 Beitrage mit dem Hashtag bei Instagram.

Das ist die Selfie-Aktion „8er-Kussmund“ Ab Montag startet die große Selfie-Aktion im Rahmen der „8TageWoche“. Wem es gelingt einen „8er-Kussmund“ zu formen – so, wie es Wolfsburger Models und Prominente derzeit auf Plakaten und in den sozialen Medien vormachen – der kann eine besondere Reise mit dem Golf 8 gewinnen. Mit Unterstützung von Derpart werden insgesamt drei Reisen für jeweils zwei Personen von Wolfsburg nach München zur Fußball-EM 2020 verlost, inklusive zwei Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel mit Frühstück, zwei Eintrittskarten zum Spiel Deutschland gegen Portugal und ein Welcome Dinner mit einer bekannten Sportgröße. Dazu muss das Selfie online unter 8TageWoche.de hochgeladen werden. Jeder hochgeladene 8er-Kussmund nimmt dann automatisch am Gewinnspiel teil. Alle Fotos werden am „Golf-8-Tag“ an die Außenwand des Phaeno projiziert.

Optiker Ehme de Riese wirbt auch mit einem Kussmund für die Selfie-Aktion, daher will er viele Wolfsburger zu einem Foto animieren. „Jeder der eine Brille anprobiert, abholt oder kauft, wird gebeten an der Aktion teilzunehmen“, sagt de Riese. Die Brillen-Geschäfte von Ehme de Riese haben am Montag geschlossen, daher beginnen die Aktionen im Laufe der Woche.

Einen Kussmund in der "8TageWoche": In ganz Wolfsburg hängen Plakate mit dem 8er-Kussmund. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

In der „Gäsernen Manufaktur“ in der Kaufhofpassage wird am Dienstag eine spezielle Brille angefertigt. Ab 10 Uhr baut ein Mitarbeiter eine Golf-8-Brille. Diese exklusiven Modelle basieren auf Ehme de Rieses eigenem Meisterstück und erinnern in ihrer Form an eine Acht. Einige der Modelle werden am Sonntag beim „Golf8Tag“ verlost. „Die werden dann für die Gewinner auf Maß gemacht“, betont de Riese.

Golfplatz mit acht Putting-Flächen mitten in der Wolfsburger City

Eine weitere Aktion von de Riese wird spätestens am Donnerstag stattfinden. Zuerst wollte der Optiker vor dem Geschäft am Nordkopf den ersten innerstädtischen mit Golfplatz mit acht Putting-Flächen aufbauen. Doch aufgrund des Wetters werden die Pläne eventuell geändert. „Damit die Wolfsburger wetterunabhängig das Einlochen üben können, werden in dem Geschäft in der Porschestraße zwei Putting-Anlagen aufgebaut“, erklärt de Riese. Und der große Golfplatz in der Innenstadt wird voraussichtlich am Donnerstag stehen.

