Volkswagen und Kunstmuseum: So lief das erste „Art4All“

Am Mittwoch fand das neue Format „ Volkswagen Art4All“ zum ersten Mal statt. Von 16 bis 21 Uhr lud das Kunstmuseum Wolfsburg bei freiem Eintritt ein, die aktuellen Ausstellungen anzusehen, an Workshops und Kurzführungen teilzunehmen oder dem Künstler-Talk der Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr mit Robin Rhode und Kuratorin Dr. Uta Ruhkamp zuzuhören.

Art4All in Bildern

Mehr als 200 Besucher nahmen von dem Angebot gebrauch und strömten bei freiem Eintritt ins Kunstmuseum.

Mehr als 200 Besucher jeden Alters nahmen die Angebote wahr. Höhepunkt der Premiere war sicherlich der Talk, zu dem der Künstler Robin Rhode, dessen Ausstellung „Memory Is The Weapon“ noch bis zum 9. Februar am Kunstmuseum zu sehen ist, erneut nach Wolfsburg reiste. Im Talk mit Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr sprach er lebhaft über seine Jugend in Johannesburg, seine Erfahrungen in der colored community, aber auch, wie ihn Berlin geprägt hat und wie es schließlich zu der Ausstellung am Kunstmuseum gekommen ist.

Führungen durch Robin-Rhode-Ausstellung

„Ich habe Robin Rhode schon lange Zeit auf dem Radar gehabt und freue mich, dass wir ihn hier erstmals seit zwölf Jahren in Deutschland in so einer großen Schau zeigen können“, sagte Kuratorin Dr. Uta Ruhkamp. Aber auch die Kurzführungen durch die Ausstellungen „ Ryoji Ikeda. data-verse“ und „Robin Rhode. Memory Is The Weapon“ stießen allesamt auf reges Interesse.

Andreas Beitin: „Wir freuen uns über die gute Resonanz“

In Anlehnung an die Rhode-Ausstellung kreierten die Gäste im Besucheratelier ihren eigenen Stop-Motion-Film. „Wir freuen uns über die schon jetzt gute Resonanz, und das, obwohl wir das Event gerade einmal eine Woche lang bewerben konnten“, resümierte Dr. Andreas Beitin, Direktor des Kunstmuseum. „Es zeigt, dass die Wolfsburger das Angebot gerne wahrnehmen. Und es motiviert unser Team, für die nächsten Veranstaltungen wieder ganz besondere Highlights zu planen.“

Jeden letzten Mittwoch im Monat gibt es im Kunstmuseum Wolfsburg von 16 bis 21 Uhr freien Eintritt, Kurzführungen, Workshops und besondere Highlights. Viermal im Jahr wird es eine Seasons Party geben.

