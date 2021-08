Wolfsburg

Rund ein Dutzend Betriebsrestaurants gibt es im VW-Werk in Wolfsburg. Aber wenn in nur einer dieser Kantinen, nämlich in der im Markenhochhaus, die Currywurst vom Speiseplan gestrichen wird, geht’s rund. Erst äußerte sich VW-Chef Diess, dann auch Alt-Kanzler Schröder – und zahlreiche Medien sprangen auf den Zug auf. Keine Frage, im Sommer 2021 geht’s bei VW um die Wurst...

In den sozialen Netzwerken drehen die Menschen offenbar wunschgemäß durch. „Das ist nur der Anfang“, unkte nach den ersten Medienberichten über die Umstellung auf vegetarische und vegane Kost im Markenhochhaus auch einer der Facebook-Nutzer auf der Seite „Ich halte zu Volkswagen, egal was passiert“, die sich seit dem Dieselskandal als externe Kommunikationsplattform von Mitarbeitenden und deren Angehörigen erhalten hat. Viele andere dort blieben allerdings gelassen. Können sie auch: Currywurst gibt’s nämlich weiterhin, und zwar nicht nur in den anderen VW-Restaurants, sondern auch in vielen weiteren Kantinen von Unternehmen in der VW-Stadt. Allerdings ist laut einer (nicht repräsentativen) Spontanumfrage der WAZ der Bedarf gar nicht so hoch, wie der Aufstand im Netz vermuten lässt...

Currywurst-Oase: Im Gäste-Restaurant Cliverde im Klinikum gehen täglich 30 Stück über den Tresen. Quelle: Julian Stratenschulte/privat

Die Küche des Wolfsburger Klinikums versorgt nicht nur die Patienten und Beschäftigte, sondern auch das Restaurant Cliverde für Besucher und Besucherinnen sowie die Rathauskantine und die Kita Klinikum mit Essen. Im Cliverde gehen laut Klinikumssprecher Thorsten Eckert pro Tag etwa 30 Currywürste raus. Das sei vergleichsweise wenig. Insgesamt versorgt die Klinikums-Küche täglich nämlich bis zu 900 Personen. Besonders beliebt bei Patientinnen und Patienten waren in den vergangenen Jahren nach Aussage des Küchenchefs übrigens Nudelgerichte.

Nur bei zehn Prozent die Wurst der Wahl: Stadt-Sprecherin Christiane Groth hat in der Rathaus-Kantine nachgefragt. Quelle: Stadt Wolfsburg/Straßenschulte

Bei der Stadt Wolfsburg arbeiten über das gesamte Stadtgebiet verteilt rund 4000 Beschäftigte. Für diejenigen, die direkt im Rathaus erreichbar sind, bleibt freitags die Küche aber komplett kalt – Mittagstisch gibt es hier nur montags bis donnerstags. Laut Pressesprecherin Christiane Groth wählen an diesen vier Tagen nur etwa zehn Prozent der Beschäftigten als Menü die Currywurst. Wie die WAZ wegen eigener Beobachtungen vermutet, dürfte der Curry-Wurst-Verzehr pro Kopf rund um den Rathausplatz mittwochs allerdings ansteigen. Dann nämlich steht auf dem Wochenmarkt die Bude „Bellas Imbiss“, wo es gewöhnlich lange Warteschlangen und sogar eine Extra-Curry-Wurst-Kundenkarten gibt.

Currywurst-Kooperation Seit 1973 wird die Currywurst bei Volkswagen hergestellt, rund 25.000 täglich, mehr als sieben Millionen pro Jahr. Statt Absatzeinbruch sorgte wegen geschlossener Betriebsrestaurants sorgte sie für eine stabile Auftragslage in der hauseigenen Fleischerei. Denn Bernd Hunecke, der für den externen Vertrieb zuständig ist, sorgte einst gemeinsam mit dem Vorsfelder Günther Bahrs dafür, dass es die VW-Currywurst auch in Edeka-Märkten zu kaufen gibt. Knapp sieben Millionen Currywürste – und damit nur etwas weniger als im Vorjahr – stellten die 28 Beschäftigten der Fleischerei im Corona-Jahr 2020 her. Über 80 Prozent davon wurden abseits der Werksgelände von Volkswagen verkauft. Wichtigster externer Absatzmarkt ist laut dem 360-Grad-Magazin von Volkswagen weiterhin Edeka.

In der Kantine bei den Stadtwerken gehört die Curry-Wurst auch zum Standard. Sprecher Daniel Westphal ist allerdings überrascht von dem Hype in diesem Sommer. „Es ist tatsächlich ein Wahnsinn, wie sehr dieses Thema Menschen in und um Wolfsburg elektrisiert“, sagt er. Und auch er nennt konkrete Zahlen: „In unserer Kantine im WNT bieten wir täglich von Montag bis Freitag die VW-Currywurst an. Die Nachfrage liegt hierbei bei etwa zehn Stück pro Tag.“ Insgesamt gibt es in den sechs Unternehmen der Stadtwerke mehr als 650 Mitarbeitende.

Schon Herbert Grönemeyer hat die Currywurst besungen:

Obst statt Currywurst: Janina Thom von der Neuland berichtet aus einer überhaupt nicht repräsentativen Kantine. Quelle: privat

Vegetarier und Frutarier haben bei der Wohnungsgesellschaft Neuland tatsächlich einen kleinen Vorteil, denn: „Frisch zubereitet bieten wir Salate, belegte Brötchen und Obst an“, sagt Sprecherin Janina Thom. Die Kantine der Neuland sei allerdings schon für sich genommen nicht repräsentativ, denn sie sei eher klein und Essen wird hier nur erhitzt: Die Beschäftigten bestellen ihr Tiefkühl-Menü einen Tag im Voraus.

Höchstwahrscheinlich ist die Tiefkühl-Currywurst bei echten Currywurst-Kultur-Verfechtern wie Altkanzler Schröder ungefähr so beliebt wie die vegane Variante, die es jetzt im Markenhochhaus gibt. Dass die Mittagsgäste zehn Meter weiter über die Straße laufen müssen, wenn sie eine „echte“ VW-Currywurst aus Fleisch essen wollen, stört den wie in einem „Bild“-bericht über die Currywurst so genannten „Malocher im Blaumann“ im übrigen wenig.

Und übrigens: Der VW-Schichtarbeiter und die VW-Schichtarbeiterin tragen nicht blau, sondern grau oder weiß. Sie arbeiten auch nicht im Markenhochhaus, sondern in einer Halle. Und der beste Internet-Malocher-Kommentar zur Betriebsrestaurant-Umstellung lautet: „Die in den Büros bewegen sich sowieso wenig – für die reicht auch Salat.“

Von Andrea Müller-Kudelka