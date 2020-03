Deshalb ist diese Wolfsburgerin ein riesiger Fan der Kastelruther Spatzen

Westhagen

In der DDR war Volksmusik verpönt, als die Mauer fiel und Hannelore Skowiera (67) die Lieder der Kastelruther Spatzen hörte, war sie sofort hin und weg. „Das ist meine Musik“, war ihr schnell klar. Ihre alte Heimat in der DDR hat sie längst verlassen und wohnt jetzt in Westhagen – die Songs der Spatzen hört die Wolfsburgerin immer noch gern. Nicht nur das: Zusammen mit Ehemann Dieter macht die 67-Jährige sogar Urlaub auf dem Hof von Spatzen-Frontmann Norbert Rier in Südtirol.

Der hat in seiner Heimat Kastelruth einen Hof mit Landwirtschaft und vermietet dort Ferienwohnungen. Für Hannelore Skowiera ist es nichts Besonderes, den Sänger der wohl berühmtesten Volksmusik-Formation persönlich zu kennen: „Der Norbert ist ganz normal, so wie du und ich.“ Ehemann Dieter fügt hinzu: „Es ist eine ganz normale Familie.“

Ihm ist es zu verdanken, dass die Wolfsburger die Familie Rier überhaupt persönlich kennengelernt haben: Es war 1997 als die Skowieras Urlaub in Südtirol machten – und sich den Hof von Norbert Rier anschauten. Nur sehen, nichts mehr. Nicht darauf warten, dass der Spatzen-Sänger auftaucht. Der kam auch nicht, aber dafür der Vater des Volksmusik-Stars. Man kam ins Gespräch und die Wolfsburger konnten auf dem Hof sogar eine Ferienwohnung mieten, auf die man eigentlich vier Jahre warten muss. Das Ehepaar fühlt sich so wohl, dass es dort sogar Silberne Hochzeit feierte und Hannelore Skowieras 60. Geburtstag.

Heu mähen und noch viel mehr

Heu mähen, Besuch auf der Rierschen Almhütte, Zäune für Pferde bauen – die Liste der gemeinsamen Aktivitäten mit Familie Rier ist lang – und alles war schön. Bis auf das große Spatzen-Fest, zu dem sämtliche Fan-Clubs anreisen. Ein irres Stimmengewirr, „das war nichts für uns, das war uns zu laut“, erklärt das Ehepaar aus Wolfsburg.

Die Skowieras lieben Südtirol – die Menschen und die Landschaft. Sie haben dort viele Freunde gefunden. Hannelore Skowiera mag außerdem noch die Musik, der Ehemann nicht ganz so sehr. Mit ihrer Begeisterung für die Spatzen hat sie sogar vier der fünf Enkel „infiziert“. Der Älteste, der mittlerweile 20 Jahre alt ist, wollte die Songs immer auf dem Weg in der Kindergarten hören. Deshalb dudelten in Omas Polo die Spatzen-Cassetten rauf und runter. Ein Lieblingslied hatte der Kleine auch: „Heimat ist Heimat geblieben“.

Autogrammstunde nach dem Konzert

Natürlich geht Hannelore Skowiera zu Konzerten der Kastelruther Spatzen – so wie kürzlich im Wolfsburger CongressPark. Mitsingen, mitschunkeln – alles schön. Nach dem Auftritt gibt es immer eine Autogrammstunde der Band, die Wolfsburgerin geht dort auch hin. Aber nur um kurz Hallo zu sagen, mehr nicht. Denn die Spatzen haben nicht so viel Zeit. „Sie fahren doch immer gleich weiter zum nächsten Konzertort.“ Das sind die echten Fans.

Von Sylvia Telge