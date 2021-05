Wolfsburg

Die Volksbank BraWo unterstützt den Caritasverband Wolfsburg mit einem neuen VW up!. Das Fahrzeug macht die weitgreifenden Hilfsangebote der Einrichtung zukünftig noch flexibler. Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank BraWo, übergab das „VRmobil“, das aus den Reinerträgen des Gewinnsparens 2020 finanziert wird, an Barbara-Maria Cromberg, Vorständin Caritasverband Wolfsburg.

Seit 2007, als das Sozialprojekt VRmobil ins Leben gerufen wurde, werden jedes Jahr deutschlandweit viele aus den Reinerträgen des Gewinnsparens finanzierte Fahrzeuge für gute Zwecke vergeben. „Wir freuen uns sehr, dass wir damit die hervorragende Arbeit des Caritasverbands fördern können“, so Claudia Kayser. „Ein großes Dankeschön möchte ich an unsere Kunden richten, die am Gewinnsparen teilnehmen und damit diese Spende erst ermöglicht haben.“

Gelder stammen aus dem Volksbank Gewinnsparen

„Die Freude über das neue Fahrzeug ist riesig. Für die damit verbundene Anerkennung und Wertschätzung unserer Arbeit sind wir sehr dankbar“, sagte Barbara-Maria Cromberg bei der Übergabe.

Das Gewinnsparen funktioniert folgendermaßen: Von jedem Los in Höhe von fünf Euro werden vier Euro gespart, ein Euro ist der Spieleinsatz für die Lotterie. Es gibt Geldgewinne zwischen vier Euro und 25 000 Euro. Außerdem finden Zusatz- und Sonderverlosungen mit Sachpreisen statt. Doch nicht nur die Gewinnsparer profitieren von den Gewinnsparlosen, denn ein Teil des Spieleinsatzes fließt in gemeinnützige und soziale Projekte in ihrer Region.

Von der Redaktion