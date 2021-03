Wolfsburg

Der Einbruch war spektakulär, doch die Mühe hat sich für die Ganoven nicht gelohnt: Sie hatten in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Wandverkleidung des Volksbankgebäudes an der Porschestraße zerstört und einen Tresor mitgehen lassen. Ein Gassigänger fand den aufgebrochenen Stahlschrank am Montagmorgen auf einem Feld. Darin befanden sich noch eine Bankkarte und Papiere. Wertgegenstände oder Bargeld erbeuteten die Diebe aber nicht, wie die Volksbank Brawo nun mitteilte. Es sei lediglich geringer Sachschaden entstanden.

Täter gelangten nur in einen Nebenraum der Bank

„Es wurde lediglich ein Stahlschrank entwendet, der zur Aufbewahrung von Unterlagen und Gegenständen für den täglichen Bankbetrieb genutzt wurde. Diese stellen keinerlei Wert für die Täter dar. Bargeld oder Wertgegenstände wurden dort nicht gelagert“, betont Daniel Dormeyer, Pressesprecher der Volksbank BraWo. Die Täter hätten sich nur Zugang zu einem Nebenraum verschafft. „Die Geldautomaten und Kundenschließfächer waren dank unseres abgestuften Sicherheitskonzepts vor den Tätern geschützt und damit nicht betroffen.“

Polizei sucht weiter nach Zeugen

Nach der Beweisaufnahme durch die Polizei am Montagmorgen konnte die Volksbank ihre Geldautomaten und die Geschäftsstelle ohne Einschränkungen wieder in Betrieb nehmen. Die Polizei Wolfsburg nimmt unter Tel. (05361) 46460 weiterhin Zeugenhinweise entgegen.

